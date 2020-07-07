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Son dakika haberi: Fuhuş şebekesine operasyon! Şifreleri 'Makarna'

Son dakika haberine göre 'da bir fuhuş çetesine operasyon düzenlendi. Adana'da çökertilen fuhuş şebekesinin polise yakalanmamak için telefonda "makarna, uzun makarna, salçalı makarna ve büyükbaş ile küçükbaş" şifresi kullandıkları ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 10:04 Son Güncelleme: 7.7.2020 10:27 ABONE OL
Son dakika haberi: Fuhuş şebekesine operasyon! Şifreleri 'Makarna'

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama çıkartmasının ardından 30 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi.

Son dakika haberi: Fuhuş şebekesine operasyon! Şifreleri 'Makarna'

Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda, 20'si kadın 33 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 16'sı emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı.

Son dakika haberi: Fuhuş şebekesine operasyon! Şifreleri 'Makarna'

Geriye kalan 12'si kadın 17 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Bu zanlılardan 12'si tutuklanırken 5'i ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: Fuhuş şebekesine operasyon! Şifreleri 'Makarna'

"SALÇALI MAKARNA"
Fuhuş şebekesiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Zanlıların polise yakalanmamak için şifre kullandığı öğrenildi. Zanlılardan K.K., S.Ç. ve A.D.'nin müşterilerle konuşurken bir saat birliktelik istediği zaman "makarna istiyorum" dediği, bir gece boyunca birliktelik istediği zaman "uzun makarna istiyorum" dediği, yanında bir kadın da isteyen müşterinin ise "makarna salçalı olsun" dediği belirlendi.

Son dakika haberi: Fuhuş şebekesine operasyon! Şifreleri 'Makarna'

Ayrıca 18 yaşından küçük kızlara fuhuş yaptıran şebekenin onları da şifrelediği öğrenildi.

Son dakika haberi: Fuhuş şebekesine operasyon! Şifreleri 'Makarna'

Zanlıların müşterilerle telefonda konuşurken küçük kız çocukları için "küçükbaş" yaşı büyük kadınlar için ise "büyükbaş" dedikleri öğrenildi.

Son dakika haberi: Fuhuş şebekesine operasyon! Şifreleri 'Makarna'

K.K. isimli kadının, gelen müşterilerden ertesi gün hapı istediği, ancak korunduğu için bu hapları da biriktirip tanesi 70 liradan sattığı iddia edildi.

Son dakika haberi: Fuhuş şebekesine operasyon! Şifreleri 'Makarna'
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Son dakika haberi: Fuhuş şebekesine operasyon! Şifreleri 'Makarna'
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