Gözde Demiral (Miafitz) kimdir? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Gözde Demiral (Miafitz) kaç yaşında, nereli?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışma programlarından Survivor'ın yapımcılığını üstlenen Acun Ilıcalı, Exatlon Challenge Türkiye adlı yeni formatla seyirci karşısına çıkıyor. Siyah ve beyaz renkleriyle sembolize edilen 2 takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışmada yer alan yarışmacılardan Gözde Demiral (Miafitz) ile ilgili bilgiler seyirciler tarafından merak edilmeye başlanarak Gözde Demiral (Miafitz) kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıtlar aranmaya başlandı…

GÖZDE DEMİRAL (MİAFİTZ) KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1998 doğumlu Gözde Demiral sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı bir isimdir. Aslen İzmir doğumlu Demiral, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden mezun olmuştur. Twitch kanalında (miafitz) isimli kanalın sahibidir. 7 yaşından itibaren uzun süre tiyatro ile ilgilense de ilerleyen süreçte bazı nedenlerden dolayı 2017 senesinde tiyatroyu bıraktığını belirtmiştir.

Ülkemizin içerik üreticilerinin ödüllendirildiği bir ödül töreninde Yılın Kadın Yayıncısı ödülünü almıştır.

Resmi instagram hesabında ki takipçi sayısı 354bin, miafitz Twitch kanalında ise 380 Binin üzerinde takipçisi vardır. Youtube video kanalında ki abone sayısı ise 28,7 B…

2019 yılında Tv8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı Exatlon Challenge'ın yarışmacı kadrosuna dahil olmuştur. Yarışma için Dominik'e giden Gözde Demiral yarışmanın iddialı isimleri arasında yer almaktadır.

NEDEN MİAFİTZ?

Her zaman oyuncu olmak istediğini ancak almış olduğu sinema eğitiminden sonra sanat yönetmeni de olabileceğini dile getirirken, adının neden MiaFitz olduğunu ise şu şekilde açıklıyor;

"Mia Fitz ismini yaklaşık 5 sene önce blog olarak kullanacağım bir Instagram hesabı açarken seçtim. Mia sevdiğim bir isim ancak sadece Mia'yı alamayacağım için bir soyad uydurmam gerektiğini düşündüm. Ve düşünürken F. Scott Fitzgerald'ın bir kitabı çarptı gözüme. Kendisi en sevdiğim yazarlardan birisi. Dedim ki neden kısaltıp Fitz'i kullanmayayım? Ve ismim bu şekilde ortaya çıktı. Garip bir şekilde bu ismin hayatımın her zaman bir parçası olacağını hissediyordum. Twitch yayıncılığına başlama kararını ise 2017 yılında katıldığım Gaming İstanbul fuarında aldım. Fuara gittiğimde sadece fuardaki röportajlardan ve sunuculuktan sorumluydum. Orada bir stantta tanıştığım bir kişi bunu yapmam gerektiğine ikna etti ve fuarın üstünden 6 ay geçtikten sonra anca başlayabildim. Hikâyesi tam olarak bu."

Gözde Demiral (MiaFitz) bir Twitch yayıncısı. Twitch'te 373K takipçisi var ve 5.831.391 görüntülenme sayısına sahip. Youtube'da ise 24,1 abone sayısı ve 390.531 görüntülenme sayısı bulunuyor. Instagram'da 349K takipçisi var. Gönderi başına ortalama 150K like alıyor.