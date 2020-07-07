Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de 3 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

'de 3 kilo 340 gram ele geçirildi

'de bir kişinin üzerinde 3 kilo 340 gram bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 18:41 ABONE OL
Hakkari'de 3 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Temmuz'da gerçekleştirilen uygulamada bir kişinin üzerinde 3 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçundan işlem başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari'de 3 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA