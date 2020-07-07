Haliç daha da karardı

İstanbul'un "Altın Boynuz" olarak adlandırılan Haliç'in mavi sularının siyaha bürünmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçerek numune almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye yetkilileri ise Haliç'in renginin değişmesinin kirlilikten değil yaşanan alg patlamasından olduğunu iddia etmişti. Ayrıca yapılan açıklamada durumun 3 hafta içinde düzeleceği ve Haliç'in yeniden mavi sularına kavuşacağı açıklanmıştı.Yaşanılan bu gelişmelerin ardından Haliç, günler sonra yeniden havadan görüntülendi. Haliç'in suları mavileşeceğine daha da siyaha büründü. Haliç'in sahil kısımlarının büyük bir bölümünün çamura büründüğü görüldü. Yer yer çöplerin olması ise "Bu kadarına da pes" dedirtti.Ergün Saraçoğlu, "Geldiklerinden beri bir sıkıntı oluyor buralarda hep bir kasvet havası var. Daha önce biz ailemizle gelip burada oturuyorduk" dedi. Samiye İşçi, "Görüyorsunuz halini, çamur, lağım kokuyor. Temizken berrak akarken neden böyle oldu? " diye konuştu. Fatma Çakar ise "Haliç eskiden iyiydi ama şimdi lağım kokuyor. Oturduğum ev Haliç'in az yukarısında oraya bile kötü kokular geliyor" dedi. İHA