Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Mahir Amca’yı arıyor

’yı arıyor

’un Beylikdüzü ilçesinde ikamet eden 75 yaşındaki ’ın dün sabah 08:00’dan beri kayıp olduğu öğrenildi. Yüzde 60 olduğu belirtilen Duran’ı bulmak için tüm Beylikdüzü seferber oldu.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 7.7.2020 10:38 ABONE OL
İstanbul Mahir Amca’yı arıyor

İstanbul Beylikdüzü ilçesinde ikamet eden 75 yaşındaki Mahir Duran isimli bir vatandaşın kayıp olduğu öğrenildi. Ailesinin aradığı Duran'ın dün sabah 08:00'dan bu yana ortadan kaybolduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, yüzde 60 zihinsel engelli olan Duran, her gün Beylikdüzü İhlas Marmara 2 Kısım çevresinde dolaşıyor. Ancak bu kez bu civardan uzaklaşan Mahir Amca'yı bulmak için tüm İstanbul seferber oldu.

Mahir Duran'ın kaybolduğunda üzerinde lila rengi bir t-shirt, gri eşofman ve siyah maske olduğu, elinde bastonuyla gezdiği öğrenildi. Emniyet güçlerinin de aradığı Mahir Amca'yı görenlerin 155 Polis İmdat hattına haber vermeleri isteniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Mahir Amca’yı arıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA