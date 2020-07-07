İstanbul Mahir Amca’yı arıyor

İstanbul Beylikdüzü ilçesinde ikamet eden 75 yaşındaki Mahir Duran isimli bir vatandaşın kayıp olduğu öğrenildi. Ailesinin aradığı Duran'ın dün sabah 08:00'dan bu yana ortadan kaybolduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, yüzde 60 zihinsel engelli olan Duran, her gün Beylikdüzü İhlas Marmara 2 Kısım çevresinde dolaşıyor. Ancak bu kez bu civardan uzaklaşan Mahir Amca'yı bulmak için tüm İstanbul seferber oldu.





Mahir Duran'ın kaybolduğunda üzerinde lila rengi bir t-shirt, gri eşofman ve siyah maske olduğu, elinde bastonuyla gezdiği öğrenildi. Emniyet güçlerinin de aradığı Mahir Amca'yı görenlerin 155 Polis İmdat hattına haber vermeleri isteniyor.