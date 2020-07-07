Son açıklamaya göre işten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak, sona erecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?

Salgın nedeniyle geçici yasa olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı ile ilgili uzatma açıklamasının ardından milyonlarca vatandaş konuya dair yaşanan gelişmenin detaylarını merak ediyor. Bu kapsamda ilk olarak 17 Temmuz'da kalkması gereken yasanın bir süre daha devam edeceği kararı duyurulmuştu. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Salgın sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya konan kısıtlamanın bir süre daha devam edeceği yönündeki iddialara netlik kazandıran Bakan Zümrüt; "Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz." İfadelerini kullanmıştı. Ardından konuyla ilgili resmi karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Böylece işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı…