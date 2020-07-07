Son açıklamaya göre işten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak, sona erecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı?

Salgın nedeniyle geçici yasa olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı ile ilgili uzatma açıklamasının ardından milyonlarca vatandaş konuya dair yaşanan gelişmenin detaylarını merak ediyor. Bu kapsamda ilk olarak 17 Temmuz'da kalkması gereken yasanın bir süre daha devam edeceği kararı duyurulmuştu. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…
Salgın sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya konan kısıtlamanın bir süre daha devam edeceği yönündeki iddialara netlik kazandıran Bakan Zümrüt; "Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz." İfadelerini kullanmıştı. Ardından konuyla ilgili resmi karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Böylece işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı…
"İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 1 AY DAHA UZATILDI"
Kısa çalışma ödeneğini bir ay daha uzatıyoruz. Nakdi ücret desteği ve iş fesih sınırlaması 1 ay daha devam edecektir.
Sürekli kişisel gelişim temalı bir proje çağrısına çıkıyoruz. STK'ları hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar iletişim, spor, kültür ve sanat faaliyetlerine kadar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır.
Son dönemde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de komşumuz Irak. Irak'ta yaşayan Türkmenler başta olmak üzere Iraklı kardeşlerimize yardım paketini yarın yola çıkarıyoruz.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Geçtiğimiz Nisan ayının 17 sinde çıkarılan kanunla 3 aylık işten çıkarma yasağı getirilmişti. Bu yasak 17 Temmuz 2020 tarihinde sona erecek. Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte bu sürenin 1 ay daha uzatıldığı ifade edildi. Söz konusu 1 aylık işten çıkarma yasağının 17 Temmuz'dan itibaren uygulanması halinde, 17 Ağustos 2020 tarihinde sona ereceği tahmin edilmektedir.