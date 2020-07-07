Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayrama ne kadar kaldı?

Kurban ibadetinin gerçekleştirileceği, ihtiyaç sahiplerine yardım edilen ve Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Temmuz ayının sonunda idrak edilecek olan bayramda yasak gelip gelmeyeceği de araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda; Kurban Bayramı ne zaman, bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN? 2020
Hicri takvimde Zilhicce ayında Kurban Bayramı idrak edilecek. Miladi takvime göre, Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK GELECEK Mİ?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özkan, Habertürk TV'de yayınlanan Serap Belet ve Selçuk Tepeli ile 'Gün Başlıyor' programında pandemi süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin vaka sayısında binli rakamların altına inmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkan, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması uyarısında bulundu. Öte yandan Özkan, vaka sayısının düşmemesi durumunda Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanacağını dile getirdi.