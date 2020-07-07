Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün, bayrama ne kadar kaldı?

Kurban ibadetinin gerçekleştirileceği, ihtiyaç sahiplerine yardım edilen ve Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Temmuz ayının sonunda idrak edilecek olan bayramda yasak gelip gelmeyeceği de araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda; Kurban Bayramı ne zaman, bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?