Son dakika: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 7 Temmuz Sağlık Bakanlığı günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı son durum!

Son dakika haberleri… Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüsü vaka ve ölü sayısı her gün paylaşılıyor. Salgınla mücadelede olumlu grafik sergileyen Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısında düşüş gözlemleniyor. Bakan Koca günlük tablo verilerini açıklarken sosyal mesafe, maske kullanımının önemini vurguluyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle tedbirleri sıkı kurallarla uygulayan ülkemizde vaka, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısına ilişkin veriler merak ediliyor. En son vefat sayısı 16, vaka sayısı bin 86, test sayısı 52 bin 193 ve iyileşen sayısı ise 2 bin 315 olarak kayıtlara geçti. Peki Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 7 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum nedir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, en son 6 Temmuz tarihli koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı. Bakan Koca tarafından 7 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı hakkında günlük tablo açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
İşte corona virüsü son dakika haberleri ile yapılan en son değerlendirmeler…
Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?
"Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil."
İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla.
24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan.
"Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı."