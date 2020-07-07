Son dakika: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 7 Temmuz Sağlık Bakanlığı günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı son durum!

Son dakika haberleri… Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüsü vaka ve ölü sayısı her gün paylaşılıyor. Salgınla mücadelede olumlu grafik sergileyen Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısında düşüş gözlemleniyor. Bakan Koca günlük tablo verilerini açıklarken sosyal mesafe, maske kullanımının önemini vurguluyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle tedbirleri sıkı kurallarla uygulayan ülkemizde vaka, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısına ilişkin veriler merak ediliyor. En son vefat sayısı 16, vaka sayısı bin 86, test sayısı 52 bin 193 ve iyileşen sayısı ise 2 bin 315 olarak kayıtlara geçti. Peki Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 7 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum nedir?

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU: 7 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, en son 6 Temmuz tarihli koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı. Bakan Koca tarafından 7 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı hakkında günlük tablo açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

İşte corona virüsü son dakika haberleri ile yapılan en son değerlendirmeler…