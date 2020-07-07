Son dakika haberler... 2 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde tecavüz etti! Savunması ise adeta kan dondurdu...

Son dakika! Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet Al, temizlik yapması için A.T.G'yi eve çağırdı. Gaziosmanpaşa'daki eve gelen temizlik işçisi kadın 2 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde tecavüze uğradı. Yaşanan bu korkunç olayın ardından Mehmet Al, "Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Şikayetçi olmayacaksın. Öldürürüm yoksa sizi" ifadeleri ile A.T.G'yi tehdit ederken evden çıkan temizlik görevlisi kadın polis ekiplerine haber verdi. İşte gelen son dakika haberinin detayları ve iğrenç savunmanın detayları…

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE TECAVÜZE UĞRADI!

Geçtiğimiz 16 Şubat günü G., bakacak kimsesi olmadığı nedeniyle, 2 yaşındaki çocuğu ile beraber Esenler'deki evinden Gaziosmanpaşa Küçükköy'de bulunan Mehmet Al'ın evine gitti. Korkunç olay ise orada yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken A.T.G'ye tecavüz eden tutuklu sanık Mehmet Al'ın 30 yıla kadar hapsi isteniyor...