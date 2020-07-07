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'de göçük altındaki işçi kurtarıldı

'de alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük altında kalan işçi arkadaşları tarafından kurtarıldı Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2243 Sokak'ta dün öğle saatlerinde meydana geldi. İnternet hattı çalışması yapıldığı sırasında göçük oluştu. Çalışma yapan işçi toprak altında kaldı. Bir süre toprak altında mahsur kalan işçi, arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 10:04 Son Güncelleme: 7.7.2020 10:22 ABONE OL
Sultangazi'de göçük altındaki işçi kurtarıldı

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya ilişkin araştırma başlattı.

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Sultangazi'de göçük altındaki işçi kurtarıldı
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