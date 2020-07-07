Sultangazi'de göçük altındaki işçi kurtarıldı

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya ilişkin araştırma başlattı.