Yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu

Olay, öğleden sonra, Gölcük'e bağlı Halıdere Mahallesi'nde sahildeki restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre Yılmaz Kaşıkçı, H.S.'yi "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diyerek uyardı. Bunun üzerine H.S., Yılmaz Kaşıkçı'yı göğsünden itti. Dengesini kaybeden Yılmaz Kaşıkçı, yere düştü.



Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz Kaşıkçı, ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Kaşıkçı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis olayın ardından H.S.'yi gözaltına aldı. Yılmaz Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.

Fuhuşun Adana'daki şifresi çözüldü

İstanbul’da oto hırsızının evinden silah ve milyonluk çek-senet çıktı!

Son dakika haberi: Genç kadınlara çeteden iğrenç tuzak!