Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu

Yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu

'nin Gölcük ilçesinde, 15 yaşındaki H.S. kendisini "Neden kızlara bakıyorsunuz?" diye uyaran Yılmaz Kaşıkçı'yı (71) itti. Yere düşüp, bayılan Kaşıkçı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Kaşıkçı'nın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak

DHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 22:19 Son Güncelleme: 7.7.2020 22:56 ABONE OL
Yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu

Olay, öğleden sonra, Gölcük'e bağlı Halıdere Mahallesi'nde sahildeki restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre Yılmaz Kaşıkçı, H.S.'yi "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diyerek uyardı. Bunun üzerine H.S., Yılmaz Kaşıkçı'yı göğsünden itti. Dengesini kaybeden Yılmaz Kaşıkçı, yere düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılmaz Kaşıkçı, ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Kaşıkçı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayın ardından H.S.'yi gözaltına aldı. Yılmaz Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.

Fuhuşun Adana'daki şifresi çözüldü İstanbul’da oto hırsızının evinden silah ve milyonluk çek-senet çıktı! Son dakika haberi: Genç kadınlara çeteden iğrenç tuzak!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA