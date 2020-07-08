Anne ve oğlu fırtınanın devirdiği ağacın altında kaldı

Olay, bugün İspir İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne ait piknik alanında meydana geldi.
Ahmet-Özlem Yılmaz çifti çocuklarıyla birlikte Yeşilyurt Mahallesi'ndeki piknik alanına gitti. 6 yaşındaki oğlu Tunahan'ı lavaboya götürmeye çalışan Özlem Yılmaz'ın (40) üzerine, şiddetini artından rüzgar nedeniyle devrilen ağaç düştü.
Tunahan olaydan hafif sıyrıklarla kurtulurken anne Özlem Yılmaz'ın ayakları ağacın altında kaldı.
Piknik alanındaki vatandaşlar tarafından ağaç altından kurtarılan Özlem Yılmaz, olay yerine gelen helikopter ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.