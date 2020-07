"Çoklu baro kanun teklifiyle barolar demokratikleşecek"

Bahçeli'nin yazılı açıklaması şöyle:

PKK'NIN GÖLGESİNE SIĞINDI



CHP Genel Başkanı'nın "Demokrasinden yana olan bütün güçlerin birlikte hareket etmesi lazım" sözleriyle bölücülere ve terör sevicilere yeşil ışık yakıp kucak açması akıl tutulması olduğu kadar hezeyandan hezeyana seyrüsefer yapan bir siyasetçi köhneliğidir. 6-8 Ekim olaylarında 54 kişinin cinayetini azmettiren karanlık suret bellidir. Kışkırtmasıyla halkı sokağa döken, Türkiye'yi karıştırmak ve kaosa sokmak niyetini aleni şekilde izhar eden terörist bilinmektedir. CHP Genel Başkanı gene şaşırtmamış, gene kendisine yakışan şaibeli ve şüpheli zihniyetini ifşa ve ilan etmiştir. Terörist Demirtaş'ın tutukluluğunu adalet ve demokrasinin yokluğuna bağlayan Kılıçdaroğlu, bu izansız üslubu kanalıyla PKK'nın gölgesine sığınmıştır.

PENSİLVANYA'YA MAHKUM



Yeni CHP'yi HDP'yle güncelleyen, geçmişe format atıp Mustafa Kemal'in mirasını hiç eden, bununla da kalmayıp Kandil'e ve Pensilvanya'ya mahkûm ve meftun hale getiren Kılıçdaroğlu hem partisine hem de Türkiye'ye kurulan vahim, hatta vandal bir kumpasın ana aktörü haline gelmiştir. Vatan evlatlarımızın kanını oluk oluk döken PKK terör örgütünün gönüllü vesayeti altındaki bölücü partiye saygın demek için bir insanın sadece aklıyla arasının açık olması değil, aynı zamanda milli şeref ve namusla da ihtilafa düşmesi kaçınılmazdır.



TÜRK MİLLETİNİN BAŞARISIDIR



Türkiye tam iki yıl önce resmen uygulamaya geçen, Cumhuriyet tarihinin en muteber yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin refakat ve imkânlarıyla kutlu bir geleceği kucaklayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin başarısıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetim hayatımıza nüfuz eden kakafoni bitmiş, birbiriyle çatışıp çelişen çok seslilik sonlanmıştır. Geçmişte hasbelkader aramızda bulunan, önüne gelene yerli yersiz methiyeler düzen, karanlık hedeflerini sahte gülümsemelerle örten, dahası MHP'yi ele geçirmek isteyen FETÖ'nün kuyruğuna takılan bildik isimlerin bugün kalkıp da küçük ortak diyerek şehitler yadigârı partimizi küçümseme yanlışları haya ve edep noksanlığının bariz delilidir.



CHP'LİLER TARAFINDAN TASFİYE EDİLMELİ



Temennim 25-26 Temmuz'da yapılacak CHP'nin 37'inci Olağan Büyük Kurultay'ında, bu partinin tepesine musallat olmuş ne idüğü belirsiz şahısların Cumhuriyet, Atatürk ve bağımsızlık sevdasıyla kalpleri çarpan sağduyulu CHP'liler tarafından tasfiye edilmeleridir. Böylelikle Türk siyaseti hastalık saçan bir virüsten kurtulacaktır. Kambur atılmalı, CHP'nin rotası başkent Ankara istikametine döndürülmelidir. Kılıçdaroğlu ile birlikte İP'çi ortağının belirli aralıklarla seçimden bahsetmesi, hele hele bu gürültü kirliliğine Serok ve Babacan'ında katılıp abuk sabuk yorum ve siyasi değerlendirmelerde bulunmaları bize göre gevezelik, aynı şekilde gevşeklik olarak okunmalıdır.



LİBYA'DA HAFTER'E DESTEK VERDİLER



Hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen hamiyet ve haysiyet özürlülerin hangi karanlık çetelerin tekelinde ve tembihiyle siyasete sürüldükleri herkesin malumudur. 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. CHP ve yedekleri zalimlerin Türkiye'deki manevi ajanlarıdır. Libya'da Hafter'e destek vermeleri fıtratlarının gereğidir. Suriye'de Esad'a zeytin dalı uzatmaları kimliksizliklerinin neticesidir. CHP'nin PKK-YPG-FETÖ'yle ilişki ve illiyet bağı ortadayken, kamuoyunda çoklu baro olarak bilinen kanun teklifine ihanet ve bölücülük yaftası vurmak bir başka rezalettir.



BARO TEKLİFİYLE DEMOKRATİKLEŞECEK



Görüşülen çoklu baro kanun teklifiyle barolar demokratikleşecek, avukatlar özgürleşecek, savunma daha da güçlenecektir. Bazı baroların mesleki dayanışma ve hak mücadelesinden ziyade CHP kayığına binip siyasi muhalefete tevessül etmeleri savunma ruhuyla ters düşen bir kırılmadır. Dileğimiz baroların savunulduğu kadar Türkiye'nin hak ve çıkarlarının da savunulması, sahiplenilmesidir. Milli meselelere Fransız kalanların haktan, hukuktan, demokrasinden bahsetmesi yalnızca kandırmacadır. Partimiz bu ahval ve şerait içinde 13.Olağan Büyük Kurultayı'na giden süreci başlatmıştır.



Bu münasebetle aşağıda maddeler halinde takdim ve tarif edilen "İşbu Genelge" hükümlerine bütün teşkilatlarımız harfiyen riayet edeceklerdir.



KURULTAY 14 MART 2021'DE



*Milliyetçi Hareket Partisi 13.Olağan Büyük Kurultayı 14 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır. Büyük Kurultay sürecinde kullanılacak ana temamız şu şekilde belirlenmiştir: "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak." Hazırlanacak afiş, döviz, broşür, el ilanı ve diğer görseller tespit edilmiş ana temayı içerecek, bunun dışındaki münferit girişimlere tevessül edilmeyecektir.



SAMSUN'DAN BAŞLAYACAK



*19 Haziran 2020 tarihinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara binaen ilçe ve il kongrelerimiz 9 Ağustos 2020 Pazar günü Samsun'un İlkadım ilçesiyle birlikte başlayacaktır. İlçe ve il teşkilatları bu tarihe uygun olacak şekilde, kongrelerin insicam, intizam ve sağduyu ölçülerinde gerçekleşebilmesi gayesiyle bugünden itibaren ihtiyaç olan planlama, düzenleme ve çalışmalara hız vereceklerdir.



BİLİM KURULUNUN TAVSİYELERİ DİNLENECEK



*Türkiye KOVİD-19 hastalığıyla mücadelesini inançla sürdürmektedir. Salgın tehlikesi geçmiş değildir. Bu nedenle 1 Haziran 2020 tarihli Genelge'nin 1'inci maddesinde talimatlandırılan kurallara aynen uyulacak, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarına dikkat edilecektir.



PROVOKASYONLARA UYANIK OLUNACAK



* Son zamanlarda sokaklarda ikbal arayan, bir sebeple tezahür eden toplu gösteri ve yürüyüş vakalarına sık sık tesadüf edilmektedir. Provokasyonlara oldukça müsait bugünkü ortamda her türlü tahrik ve saldırıya karşı uyanık olunacak, dikkat edilecektir. Kanun dışı telkin, taciz ve ajitasyonlara aldırış edilmeyecek, kulak asılmayacak, elbette yeri geldiğinde de hukuki müracaat hakkı süratle kullanılacaktır. Oluşacak gerilimler ile partililerimize yönelik faaliyetler sürekli kontrol edilecek ve değerlendirmeler vakit kaybetmeksizin Genel Merkeze ulaştırılacaktır.



FİTNECİLERE İZİN VERİLMEYECEK



*Milliyetçi Hareket Partisi'ni istismar etmek için ortam kollayanlara, fitne yaymak için tetikte bekleyenlere, kimliğimizi ve inançlarımızı kullanarak bozgunculuğa heves edenlere imkan ve izin verilmeyecektir. Bizden görünüp değerlerimize, ilkelerimize ve dava arkadaşlarımıza iftira atan, itibar suikastı ve dedikodu tetikçiliği yapan her kim olursa olsun ayıklanacaktır. Milliyetçi, hareket, ocak, ülkü, hilal, bozkurt gibi partimizin sembollerini çağrıştıran, istismar eden veya kullanan bizim dışımızdaki yabancı dernek, parti, kurum gibi oluşumlardan uzak durulacak, bu gruplarla bağımızın olmadığı kamuoyuna anlatılacaktır. Parti mensuplarımız, arkasında kimlerin olduğu meçhul, kontrol dışı gelişmiş ve partimizin düzenlemediği hiçbir toplantı ve gösteriye katılmayacaklardır.



SOSYAL MEDYA KONUSUNDA TAVIR DEĞİŞİKLİĞİ OLMAYACAK



*Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya konusundaki görüşü açıktır, berraktır. Mecburi bir hal alan sosyal medya yasası çıkasıya kadar tavrımızda da bir değişiklik olmayacaktır. Yine de sosyal medyada yapılan saldırılar takip edilecek, eninde sonunda muhataplarından hukuk önünde hesap sorulacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medyada kurulmamış, buraya da teslim edilmeyecektir.



PROGRAMA BAĞLI KALINACAK



* Önümüzdeki dönemin hassasiyeti dikkate alınarak açık ve kapalı toplantı ortamlarında her ihtimal hesaba katılacak; yayın, ilan, afiş, pankart ve sloganlarda tüzük ve programımızda yer almayan hiçbir şey kullanılmayacaktır. Partimizin politikalarını ve tutumunu aziz milletimize aksettirmek maksadıyla ihtiyaç duyulacak fikir ve ifade birliği için Genel Başkan ve Genel Merkez açıklamaları, toplantı konuşmaları, basın toplantıları, mesajlar ve yayınlar hassasiyetle takip ve analiz edilecek, ortak söylemlerin ve açıklamaların kapsam ve sınırı bu esaslara bağlı kalacaktır.



DÜZMECE ANKETLERE DİKKAT



*Kamuoyu tercihlerini yönlendirmek için yapılan düzmece anket ve yoklamalar yaygınlaşmıştır. Bu konuda mensuplarımız ve vatandaşlarımız bilgilendirilecek, bu tuzaklara karşı tedbirli olmaları sağlanacaktır.



ÜSLUP PARTİ POLİTİKASINA UYGUN OLACAK



* Kongrelerdeki üslubun, kamuya açık olarak dile getirilen görüşlerin ve yapılan yorumların mutlaka parti politikalarına uygun olması ve bunun dışına çıkılmaması önem arz etmektedir. Genel Merkezin belirlediği işaret, slogan, afiş, poster, rozet, marş, sembol ve kavramlar dışında hiçbir materyal parti çalışmalarında kullanılmayacaktır.