Ekomini market çalışma saatleri: 2020 Ekomini saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ülke genelinde pek çok noktada yer alan mağazalarıyla 2012 yılından bu yana halkımıza hizmet vermeye devam eden Ekomini marketler zinciri gıda, atıştırmalık, süt ürünleri, şarküteri ürünleri, gazlı-gazsız tüm içecek çeşitleri, alkollü içecek çeşitleri, temizlik ve kişisel bakım ürünleri gibi geniş yelpazede ürünler sunmaya devam ediyor. Ekomini markete gitmek ve alışveriş yapmak isteyenler Ekomini market çalışma saatleri ile ilgili olarak 2020 Ekomini saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusunun cevabını öğrenmek istiyor.

EKOMİNİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Ekomini marketten alışveriş yapmayı planlayanlar Ekomini market açılış ve kapanış saatlerini ve hafta sonları çalışıp çalışmadığını öğrenmek istiyor. İşte Ekomini çalışma saatleri ve diğer tüm detaylar…

EKOMİNİ MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye genelinde hizmet veren tüm Ekomini marketler sabah saat 07.00'da alışveriş hizmeti vermeye başlıyor.

EKOMİNİ MARKET SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Ekomini marketin ülke geneli mağazalarında saatler 00.00'ı gösterdiğinde kapanış yapılıyor.

EKOMİNİ MARKET HAFTA SONLARI ÇALIŞIYOR MU?

Hafta sonu ve tatil günleri de dahil olmak üzere haftanın 7 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar) sabah saat 07.00 ve 00.00 arasında hizmet vermektedir.

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