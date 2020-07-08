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Marmara ve için uyarısı

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Marmara ve İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nin doğusundaki 3 ilde, gök gürültülü sağanak yağış w beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy ve Sancaktepe'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da kuvvetli yağış bekleniyor. Olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların oluşabileceği uyarısında bulunuldu.
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Marmara ve İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
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