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sonuçları açıklandı mı? BURADA!

İdaresi (MPİ) tarafından Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini yaptığı oyununun 1338. hafta şanslı numaraları 8 Temmuz 2020 Çarşamba (bugün) yapılacak canlı çekilişle birlikte belli olacak. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ ? sorusu üzerinden haftanın şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. İşte ekranı…

Giriş Tarihi: 8.7.2020 20:20 Son Güncelleme: 8.7.2020 20:35 ABONE OL
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MPİ'nin ( İdaresi) her Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini düzenlediği 'nun 1338. hafta çekiliş sonuçları bugün (8 Temmuz 2020 Çarşamba) yapılacak olan canlı çekilişle belli olacak. 1338. Hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle kupon dolduran şans oyunu severler MPİ ? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Sayısal Loto 8 Temmuz çekiliş sonuçları ve ekranını burada bulabilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA)

MİLLİ Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 1338. hafta Sayısal Loto sonuçları saat 21.45'te yapılacak canlı çekilişle belli olacak. Haftanın şanslı numaralarını canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada bulabileceksiniz.

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Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

  • (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
  • (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
  • (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 8 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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