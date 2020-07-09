Doğu Karadeniz'de sağanak, sel ve heyelana yol açtı, ev çöktü, yollar kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Rize ve Artvin'de son 24 saatte metrekareye düşen 130 kilogram dolayında yağış sel ve heyelanlara yol açtı. Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Yağmurlu Mahallesi'nde 3 katlı bina çöktü. Evin su dolmaya başlaması üzerine Abdullah Uzun Yakup ile gelini Muazzez Uzun Yakup son anda kaçarak kurtuldu. Muazzez Uzun Yakup, "Ben 46 yaşındayım. Böyle bir afet görmedim. Evin her tarafından su çıkmaya başladı. Sadakamız varmış. Evden kaçtık bina çöktü. O anların şokunu atlatamadım. Çok korktuk" dedi.

MAHSUR KALAN 24 KİŞİ KURTARILDI

Sürmene ilçesi Karamanlar Mahallesi'nde de heyelan tehlikesi nedeniyle bir evde mahsur kalan 7'si çocuk, 10 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince alınarak güvenli bir bölgeye ulaştırıldı. Yomra'nın Kıratlı Mahallesi'nde 14 kişi, 2 konutta mahsur kaldı. Sel ve heyelan riski bulunan konutlarda kalanlar, AFAD ekiplerinden yardım çağrısında bulundu. Eve ulaşan ekipler, 2'si yaşlı ve yatalak, 2'si bebek, 14 kişiyi tahliye etti.

RİZE'DE DERE TAŞTI

Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yaklaşık 70 metreden dökülen Ağaran Şelalesi'nin debisi, şiddetli yağışların ardından arttı, şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı. Rize'de Salarha, Güneysu ve İkizdere derelerinin su seviyeleri de yükseldi.