Düğünde atılan göbek pahalıya patladı! Damadın babasına ceza şoku...

Karacasu'ya bağlı Ataeymir Mahallesi'nde yapılan bir düğünde gelin ve damat dışında misafirlerin piste çıkarak oynadıkları gerekçesiyle düğün sonrası 9 bin 900 lira ceza kesildi. Adem ve Alev Ünal çiftinin 8 Nisan 2020'de yapılacak düğünleri korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler gerekçesiyle uzun bir süre ertelendi. 1 Temmuz'dan sonra düğünlerin belirli şartlar altında serbest bırakılmasıyla çift 4 Temmuz'da düğünlerini gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını yaptı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından 4 Temmuz 2020'de Ataeymir Mahallesi cemiyet alanında saat 17.00 sıralarında düğün başladı. Pide ve keşkek ikramının yapıldığı düğünde gelin ve damat saat 21.00 gibi piste çıktı. Sık sık jandarmanın kontrol gerçekleştirdiği düğünde herhangi bir eksikliğe rastlanılmaması üzerine herhangi bir tutanak tutulmadı.



