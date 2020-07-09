Elazığ'ın ilçelerinde Covid-19 vakası artıyor

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs (Covid-19) ile mücadele bir taraftan sürerken, bir taraftan ise uyarılara dikkat edilmemesi nedeniyle yeni yeni vakalar ortaya çıkıyor. Kovancılar ilçesinde toplam vaka sayısının 16 olduğu ve 3 adresin halen karantinada bulunduğu bildirilirken, Palu ilçesinden de karantina haberi geldi.

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde 24 dairenin bulunduğu 6 katlı apartman 2 pozitif vakanın görülmesi üzerine karantinaya alındı. İlçede toplam da evlerinde tedavi gören 10 pozitif vakanın bulunduğu öğrenildi.

Gece karantinaya alınan binaya ise sabah erken saatlerde Toplum Sağlığı Merkezine bağlı filyasyon ekibi gelerek hem genel sağlık hem de Covid-19 taraması başlattı.

30 metrekarelik evden çıkanlar şoke etti! Vatandaşlar ihbar etti

Otobüste bıçaklı dehşet kamerada!