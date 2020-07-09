En güzel ve Resimli Cuma mesajları yayınlandı! 10 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar…

Müslümanların büyük huzura erdiği mübarek Cuma günü nihayet geldi. Her hafta Cuma günü olduğu gibi bu hafta da eller semaya yükselecek ve camilerde dualar edilecek. Sabah saatlerinden itibaren bu anlamlı günün heyecanını sevdikleri ile paylaşmak isteyen vatandaşlar en güzel, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları araştırmasına girişecek. Dini ibadetlerin yanı sıra SMS, Whatsapp ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından bugünün anlamına özel paylaşım yapmak isteyenler mesajlara bakmaya başladı. İşte en güzel, farklı, ayetli ve yeni Cuma mesajları ve sözleri!

EN GÜZEL VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI – 10 TEMMUZ 2020 CUMA MESAJI

İslam alemi olarak bir Cuma gününe girmenin daha huzurunu yaşıyor, mutluluğumuzu sevdiklerimiz ile paylaşıyoruz. Her Cuma olduğu gibi eş, dost ve akrabaya gönderilmek istenen en güzel, ayetli ve resimli 2020 Cuma mesajları araştırması başladı. Haberimizde, özel olarak hazırladığımız cuma mesajları ile sevdiklerinize ulaşabilirsiniz. HAYIRLI CUMALAR…