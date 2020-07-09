En güzel ve Resimli Cuma mesajları yayınlandı! 10 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar…

Müslümanların büyük huzura erdiği mübarek Cuma günü nihayet geldi. Her hafta Cuma günü olduğu gibi bu hafta da eller semaya yükselecek ve camilerde dualar edilecek. Sabah saatlerinden itibaren bu anlamlı günün heyecanını sevdikleri ile paylaşmak isteyen vatandaşlar en güzel, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları araştırmasına girişecek. Dini ibadetlerin yanı sıra SMS, Whatsapp ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından bugünün anlamına özel paylaşım yapmak isteyenler mesajlara bakmaya başladı. İşte en güzel, farklı, ayetli ve yeni Cuma mesajları ve sözleri!
İslam alemi olarak bir Cuma gününe girmenin daha huzurunu yaşıyor, mutluluğumuzu sevdiklerimiz ile paylaşıyoruz. Her Cuma olduğu gibi eş, dost ve akrabaya gönderilmek istenen en güzel, ayetli ve resimli 2020 Cuma mesajları araştırması başladı. Haberimizde, özel olarak hazırladığımız cuma mesajları ile sevdiklerinize ulaşabilirsiniz. HAYIRLI CUMALAR…
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
Allah'ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.
Güneşin kırmızısıyla aydınlanan, ateşiyle süzülen, herkese nasip olmasını dilediğimiz mutluluk denen o en güzel duygu, sizinle de olsun. Hayırlı cumalar...
Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.
Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.
Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.
Melekler daima duacımız olsun. Yüreğimiz ferah, ilhamımız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun..
Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.
Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.
Melekler daima duacımız olsun. Yüreğimiz ferah, ilhamımız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun..
Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.
Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.