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En güzel ve Resimli mesajları yayınlandı! 10 Temmuz mesajları ve sözleri ile

mesajları mübarek günü yaşayan vatandaşlar tarafından paylaşılmak üzere araştırılıyor. Bir Cuma gününün daha mutluluğu içerisine giren islam alemi camilerde bol bol dua edecek ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Her hafta olduğu gibi bu cumada tüm müslümanlar en güzel, kısa ve uzun resimli Cuma mesajlarını sosyal medya mecralarından birbirlerine gönderecek. Sizlerde sevdiklerinize kısa, uzun, ayetli, en güzel ve resimli Cuma mesajı atmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. İşte birbirinden özel, resimli ve yeni mesajları ve sözleri…

Giriş Tarihi: 10.7.2020 01:35 Son Güncelleme: 10.7.2020 01:36 ABONE OL
En güzel ve Resimli Cuma mesajları yayınlandı! 10 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar…

Müslümanların büyük huzura erdiği mübarek günü nihayet geldi. Her hafta Cuma günü olduğu gibi bu hafta da eller semaya yükselecek ve camilerde dualar edilecek. Sabah saatlerinden itibaren bu anlamlı günün heyecanını sevdikleri ile paylaşmak isteyen vatandaşlar en güzel, kısa, uzun ve resimli araştırmasına girişecek. Dini ibadetlerin yanı sıra SMS, Whatsapp ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından bugünün anlamına özel paylaşım yapmak isteyenler mesajlara bakmaya başladı. İşte en güzel, farklı, ayetli ve yeni Cuma mesajları ve sözleri!

EN GÜZEL VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI – 10 TEMMUZ 2020 CUMA MESAJI

İslam alemi olarak bir Cuma gününe girmenin daha huzurunu yaşıyor, mutluluğumuzu sevdiklerimiz ile paylaşıyoruz. Her Cuma olduğu gibi eş, dost ve akrabaya gönderilmek istenen en güzel, ayetli ve resimli mesajları araştırması başladı. Haberimizde, özel olarak hazırladığımız cuma mesajları ile sevdiklerinize ulaşabilirsiniz.

En güzel ve Resimli Cuma mesajları yayınlandı! 10 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar…

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI! HAYIRLI CUMALAR…

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Allah'ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! .

Güneşin kırmızısıyla aydınlanan, ateşiyle süzülen, herkese nasip olmasını dilediğimiz mutluluk denen o en güzel duygu, sizinle de olsun. Hayırlı cumalar...

En güzel ve Resimli Cuma mesajları yayınlandı! 10 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar…

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) .

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

En güzel ve Resimli Cuma mesajları yayınlandı! 10 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar…

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... ...

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

En güzel ve Resimli Cuma mesajları yayınlandı! 10 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar…

Melekler daima duacımız olsun. Yüreğimiz ferah, ilhamımız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun..

Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. .

Melekler daima duacımız olsun. Yüreğimiz ferah, ilhamımız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun..

Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

En güzel ve Resimli Cuma mesajları yayınlandı! 10 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar…
En güzel ve Resimli Cuma mesajları yayınlandı! 10 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar…
En güzel ve Resimli Cuma mesajları yayınlandı! 10 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar…
En güzel ve Resimli Cuma mesajları yayınlandı! 10 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar…
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En güzel ve Resimli Cuma mesajları yayınlandı! 10 Temmuz 2020 Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar…
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