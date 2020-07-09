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Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı

'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan Abdullah Uzunyakup isimli vatandaş, gelininin ısrarı sayesinde hayatta kaldı. Dünkü yağışta evden çıkarmak için ikna edemediği kayınpederini kolundan tutarak zorla çıkaran Muazzez Uzunyakup ve ailesi, 3 katlı binanın 5 dakika sonra yıkılması nedeniyle olayın şokunu yaşıyor. Gelin Muazzez Özyakup, yaptığı açıklamada " Babamı zorla dışarı çıkardım. Çantamı aldım ve 5 dakika sonra bina yıkıldı." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 16:31 Son Güncelleme: 9.7.2020 16:39 ABONE OL
Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı

Köprübaşı ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, yaklaşık 35 yıllık binanın zeminine hasar verdi.

Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı

Binadan sesler geldiğini farkeden ve kayınpederi Abdullah Uzunyakup'u uyaran Muazzez Uzunyakup, zeminde suların biriktiğini gördü.

Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı

Kayınpederinin evden çıkmak istememesi nedeniyle paniğe kapıldığını anlatan Uzunyakup, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babamla birlikte içerideyken evi su bastı. Evin çökeceğini söyledim babam da 'öyle bir şey olmaz' dedi. Babamı zorla dışarı çıkardım. Çantamı aldım ve 5 dakika sonra bina yıkıldı." dedi.

Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı

Olayın etkisinden halen kurtulamadığına işaret eden Uzunyakup, "Allah'ım bizleri çocuklarımıza ve ailemize bağışladı. Binlerce kez şükrediyoruz. Babamı iterek dışarı çıkardım. Çok ağladım ve üstümü başımı yırttım dışarıya çıkmıyor diye. Allah bana o anda bir cesaret verdi." ifadesini kullandı.

Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı

Komşularının moral verdiği Uzunyakup, bir yakınlarının evine bıraktıkları kayınpederinin ise sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı

Öte yandan, mahallenin farklı noktalarında oluşan heyelan nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yol açma çalışmalarının devam ettiği görüldü.

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Gelinin ısrarı kayınpederinin hayatını kurtardı
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