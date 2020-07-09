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Parkta gömülü bulunan et parçası polisi harekete geçirdi

’te bir parkta gömülü olarak bulunan et parçası polisi hareket geçirdi

İHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 22:54 Son Güncelleme: 9.7.2020 22:59 ABONE OL
Parkta gömülü bulunan et parçası polisi harekete geçirdi
Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde bulunan Tüfekçi Yusuf Parkı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, park içerisinde yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu polise haber verdi.

Parka gelen polis yaptığı araştırma sonucu bir ağacın dibine gömülmüş et parçasını buldu.

Gömüldüğü yerden çıkartılan et parçasının bulunduğu alanda geniş çaplı inceleme yapan ekipler başka bir parçaya rastlamadı.

Et üzerinde yapılan incelemede ise parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi.

Polis ekipleri poşete koydukları et parçasını olay yerinden götürdü.
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Parkta gömülü bulunan et parçası polisi harekete geçirdi
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