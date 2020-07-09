8 Temmuz 2020 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

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8 Temmuz 2020 sonuçları belli oldu! Sayısal Loto çekiliş sonuçları BURADA

İdaresi (MPİ) tarafından Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini yaptığı oyununun 1338. hafta şanslı numaraları 8 Temmuz 2020 Çarşamba (bugün) yapılan canlı çekilişle birlikte belli oldu. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ ? sorusu üzerinden haftanın şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. İşte ekranı…

Giriş Tarihi: 9.7.2020 07:07 Son Güncelleme: 9.7.2020 07:07 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 8 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin ( İdaresi) her Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini düzenlediği 'nun 1338. hafta çekiliş sonuçları bugün (8 Temmuz 2020 Çarşamba) yapılan olan canlı çekilişle belli oldu. 1338. Hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle kupon dolduran şans oyunu severler MPİ ? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Sayısal Loto 8 Temmuz çekiliş sonuçları ve ekranını burada bulabilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA)

MİLLİ Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 1338. hafta Sayısal Loto sonuçları saat 21.45'te yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte haftanın şanslı numaraları;

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 8 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ 1338. hafta Sayısal Loto sonuçları: 3 - 18 - 43 - 28 - 10 - 9

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Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

  • (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
  • (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
  • (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 8 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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8 Temmuz 2020 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA
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