Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 11-12 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika gelişmeleri… Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar 9 Temmuz Perşembe gününe gelinmesi ile beraber milyonların merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü kısıtlamasız haftasonunun keyfini süren vatandaşlar 11-12 Temmuz için detayları merak ediyor. Peki, Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri…
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, OLACAK MI?
Milyonlarca vatandaşın merak ettiği hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere bir süre uygulanan bu kısıtlamalar normalleşme adımları ile beraber kaldırılmış yalnızca sınav günlerindeki yoğunluğu önlemek amacıyla yapılmıştı…
BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Konuya ilişkin henüz bir açıklama bulunmazken bu hafta sonu da herhangi bir kısıtlama uygulanması beklenmiyor…
BAKAN KOCA'DAN BİLİM KURULU SONRASI FLAŞ AÇIKLAMALAR GELDİ!
Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Sağlık Bakanlığı özellikle bugünlere öncelik risklere karşı birçok bakanlıkla iş birliği içerisindedir. Kovid-19'la mücadele, birlikte mücadele verilmesi gereken mücadeledir. Kendini düşünen toplumu da düşünendir. Son 1 hafta içinde 81 ilimizde kurallara uymadığı için 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalınmıştır.
Bu yaptırımlar devam etmektedir. Kabul edelim ki mücadlenin uzunluğu dünyada olduğu gibi bizde de rehavete yol açtı. Yeni vaka sayılarımız bin seyrinde. Diyarbakır, Konya, Adana, G.Antep. vaka sayıları yüksektir. Hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkeler Sonbahar için karamsar. Koronavirüsle mücadele hayatımızın bir parçasıdır. Mücadelemizi verirken hayatın da hakkını verelim. Yeter ki kurallara uyalım.
İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tablo. İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Sakarya, Ankara, Eskişehir gibi. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir'de 5. haftada pili yaptığını görüyoruz. 14. haftada Hakkari ve Kütahya.
İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, sırasıyla, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.