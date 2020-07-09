Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 11-12 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika gelişmeleri… Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar 9 Temmuz Perşembe gününe gelinmesi ile beraber milyonların merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü kısıtlamasız haftasonunun keyfini süren vatandaşlar 11-12 Temmuz için detayları merak ediyor. Peki, Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, OLACAK MI?

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere bir süre uygulanan bu kısıtlamalar normalleşme adımları ile beraber kaldırılmış yalnızca sınav günlerindeki yoğunluğu önlemek amacıyla yapılmıştı…