Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet takvimi 2020!

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ne zaman, ayın kaçında? 2020 olacak? takvimi 2020!

Müslüman alemi için 2020 geri sayımı başladı. Bol bol ibadetlerin yapıldığı ve dini vazifelerin yerine getirildiği bayram islam dünyası için büyük önem taşıyor. Öte yandan tatil planı yapan öğrenciler ve velileri bayram tatili süresini merak ediyor. İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini ve bayram günleri takvimine göre konuya yönelik detaylı bilgiler araştırılıyor. Buna göre; 2020 , hangi güne denk geliyor? olacak?

Giriş Tarihi: 10.7.2020 07:49 Son Güncelleme: 10.7.2020 07:49 ABONE OL
Diyanet 2020 dini günler takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İslam aleminin ikinci dini bayramı olan için heyecan dorukta! dini günler takvimine göre bu sene Temmuz ayına denk gelen bayram için hazırlıklar başladı. Kurbanlıklarını kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak olan vatandaşlar bir yandan da tatil planı hazırlığı içerisine girdi. Ramazan Bayramı'nın ardından gözler, Kurban Bayramı tarihleri ve tatilin kaç gün olacağına çevrildi. Peki Diyane takvimine göre; 2020 ? olacak? İşte tüm bilgiler…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

İslam alemin için önem arz eden 2020 Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi yayımlanırken 2020 Kurban Bayramı tarihi de paylaşıldı. Böylelikle Kurban Bayramı ne zaman sorusu yanıt buldu. Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Diyanet 2020 dini günler takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

tatiline ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi. Konuya yönelik detaylar belli olunca haberimizde yer alacaktır. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

KURBAN BAYRAMI 2020 TARİHİ

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Diyanet 2020 dini günler takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet takvimi 2020!
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