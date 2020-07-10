Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Şartlar elverişli olursa okullar açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencileri için yaz tatilinde okuldan ve derslerden uzak kalmamaları ve öğrendiklerini unutmamaları için geliştirilen 'Tabii' adlı mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı.



'TABİ' EĞLENEREK ÖĞRETECEK

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili, eğitimin kalitesini artırmayla ilgili yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimin bize öğrettiği bir ders var; öğrenmenin uzağı, yakını, şimdisi, sonrası yok. Her an her yerde bir faaliyet içerisinde olma imkanımız var. Yeter ki çocuklarımız için imkanlar oluşturalım. 'Tabii' uygulaması ortaokul çocuklarımız için geliştirdiğimiz bir uygulama. Oyun yoluyla, eğlenerek öğrenme temel amacımız. Temel gayemiz, oyun ve dersi iç içe yerleştirmek. Eğlenceli bir yarışma uygulamasından da söz ediyoruz. Kağıt, kalem yok, sadece 60 saniye içerisinde belli soruları cevaplamak söz konusu. Öğrenciler her doğru cevaptan 6 puan kazanırken, her yanlış cevaptan da 2 puan kaybedecek. 'Gelecek seneye hazır mıyım' sorusuna yanıt vermek için de böyle bir uygulamanın çok özel bir desteği olacak. Uygulama bütün telefonlardan ücretsiz indirilebilecek" dedi.







Bakan Selçuk, gazetecilerin okulların açılış tarihiyle ilgili soruları üzerine, hiç kimsenin bugünden okulların açılacağı hafta durumun ne olduğu ve olacağını bilemeyeceğini ifade ederek şunları söyledi: "'Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?' sorusu tekrar tekrar sorulduğunda anlamsızlık hissettiriyor. Biz veriye dayalı olarak ve Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu ile istişare yaparak karar veriyoruz. Bu veriler bugün elimizde yok; ama biz şunu biliyoruz; bir çocuk eğer bugün sokakta oynuyorsa, alışveriş ortamlarında bulunuyorsa, tatile gidiyorlarsa onların bazı hakları vardır ve gidiyordur. Çocukların bir de eğitim hakkı var. 'Eğitim çocuğun en temel hakkıdır' düsturundan hareket etmezsek, çocukların eğitim hakkını ellerinden almış oluruz. Velilerimiz şundan emin olsunlar; bizim için çocuklarımızın, öğretmenlerimizin sağlığı birinci dereceden önemli. Biz mevzuat gereği tarihi açıklamak zorundayız. '31 Ağustos'ta açılacak' dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılacağını temenni ediyoruz. Sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu gerçekleştirmek istiyoruz. 'Şartlar elverişli olursa da o tarihte açacağız' diyoruz."







'UZAKTAN EĞİTİME HAZIRIZ'

Selçuk, aylardır hazırlandıklarını ifade ederek, "Bu konu bizim karşımıza yeni çıkmış değil. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar var. Şayet gerekli şartlar sağlanırsa 'okullar 31 Ağustos'ta açılabilir' denilirse biz açarız. Eğer denilirse ki 'bir süre daha açmayın', biz uzaktan eğitime devam ederiz. Eğer 'seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve belirli aralıklarla azaltılmış ders saatleriyle kısmi bir uygulama yapıp, karma model deneyin' denilirse biz buna da hazırız. Biz 1 yıl sonrasının bütün içeriklerini bitirmek üzereyiz. O kadar hazırız" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, ölçülerinin çocukların sağlığını koruyacak şekilde sınıflarda bulunmasını sağlamak olduğunu kaydederek, "Riski gördüğümüz anda tedbiri ona göre alırız. Bütün velilerimiz rahat olsunlar" diye konuştu.

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