Rüyada hamile olduğunu görmenin farklı anlamları! Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir?

Allame Meclisi ise bu rüyayı gören talihinin döneceğine ve şansının artacağına yormuştur. Bazı rüya tabircileri, bu rüyayı sıkıntı ile ilişkilendirmektedir. Rüyada hamile olan kişi, sıkıntılı günler atlatacaktır. Hamileliğini ve ardından doğum yaptığını gören kişi ise, doğumla birlikte sıkıntılarından kurtulacak demektir. Rüyasında kız bebek sahibi olduğunu gören kişi birilerinden borç alır.

RÜYADA HAMİLE OLDUĞUNU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyasında hamile olduğunu gören kişi evlilik hayatında bazı sorunlar yaşayacaktır. Eğer bu rüyayı gören kişi, gerçek yaşamında da hamile ise, o halde, rahat bir hamilelik geçirecektir.

Bir diğer tabire göre ise bu rüyayı gören bekar bir genç kız ise, yaptığı işlerde öne çıkacak ve başarılı olacaktır. Rüyayı gören evli bir kadın ise, bu rüya sevinçli haberlere işaret eder.

İbn-i Sirin bu rüyayı gören kadın olsun erkek olsun maddi kazanca ve yükselişe delalet eder demiştir.

Hamilelik çoğunlukla hayra yorulmaktadır. Hamilelik yeni bir oluşumu ifade eder. Doğumun hazırlık dönemidir. Bu nedenle erkek için de kadın için de bu rüyada hayırlı anlamlar bulunmaktadır. Hamilelik rüyaları dünya malını sembolize etmektedir.

Bekar olan kişi rüyasında kendisini hamile olarak görürse, kısa sürede dünya evine girecektir.

Çağdaş Ulema bu konuda benzer bir yorum getirmiştir. Hamilelik kişinin isteklerine ulaşacağını müjdelemektedir.

Kirmani ise, bu rüyayı dünya malına yormaktadır. Rüyada hamile olduğunu gören kişinin geliri artacak ve mal sahibi olacaktır.

Ebu Said El-Vaiz kadınların kendisini hamile olarak görmesi hakkında Kirmani ile aynı fikirde ancak erkek için farklı bir yorumda bulunmuştur. Bu rüyanın erkeğe sıkıntı getireceğini belirtmiştir.

Rüyada kendisinin hamile olduğunu gören kişinin gönül ilişkilerinde mutluluğa ereceği de söylenmektedir. Bu rüyayı gören kişi evli ise eşiyle olan muhabbeti artar ve hanesine huzur gelir. Bekar kimseler için ise yeni bir ilişkiye başlamak ve aşk saadeti söz konusudur.

Hamile olduğunu gören erkek bazı rüya tabirlerine göre, sakladığı şeylerin açığa vurulmasından dolayı sıkıntıya düşer. Alternatif olarak bu rüya bilgi sahibi kimseler için daha çok ilme işaret eder. Herhangi bir eğitim görüyorsanız, aldığınız eğitimlerin bolca faydasını göreceksiniz demektir. Her ne kadar rüya tabirlerine göre erkeğin kendisini hamile olarak görmesi sıkıntıya ve umutsuzluğa işaret etse de rüya tabircilerinin büyük çoğunluğu bu rüyayı maddi mutluluklara yormaktadır. Beklenmedik kazançlar veya gelirlerdeki artışlar yüzünüzü güldürebilir.