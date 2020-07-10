Son dakika haberi | DSÖ’den flaş koronavirüs açıklaması! ''El yıkama, sosyal mesafe artık yeterli olmayacak…''

Dünyada corona virüsü son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgınla mücadelede aşı ve tedavi çalışmaları hız kazanmış olsa da bilim insanları her geçen gün yeni bulgulara değiniyor. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) korona virüsün havada asılı kalan damlacıklar yoluyla yayılma ihtimalini saf dışı bırakamayacağı yönünde bir açıklama yaparken el yıkamak ve sosyal mesafenin virüsten korunmak için yeterli olmayacağını söyledi. İşte DSÖ'den yapılan son dakika corona virüsü açıklaması…
Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) sosyal mesafe ve el yıkamanın koronavirüs tedbirleri açısından önemli olduğunu ancak havadan bulaşan hastalıklar için yeterli olmayacağını ifade etti.
Koronavirüs konusunda dünyada en yetkili kurum olan Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen yeni bir haber ise hastalıkla ilgili endişeleri artırdı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün havada asılı kalan damlacıklar yoluyla yayılma ihtimalini saf dışı bırakamayacağı yönündeki bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu açıklaması önemli bir tavır değişikliği olarak gösteriliyor.
Bu konuda aylardır yapılan araştırmalarda koronavirüsün hava yoluyla bulaştığına dair bulgular elde edildi. Son dönemde ise hava yoluyla bulaşmanın nasıl gerçekleştiği yönündeki çalışmalar hız kazandı.
Bu araştırmaların bulgularına göre politika değişikliğine gidilmesi hailnde koronavirüsle mücadelede alınan önlemlerin değiştirilmesi ve el yıkama, sosyal mesafe gibi uygulamalara yenilerinin eklenmesi gündeme gelebilir.
Koronavirüs, şu anda ağırlıklı olarak temas yoluyla bulaşan bir virüs olarak değerlendiriliyor ve önlemler de buna uygun olarak uygulanıyor.
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 552 bin 121'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 170 bin 840'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 70 bin 199'a ulaştı.
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke ABD olurken, Brezilya en fazla vaka ve ölüm görülen ikinci, Hindistan ise üçüncü ülke durumunda.
Covid-19'un bulaşmasını önleyecek bir aşı bulma çalışmaları birçok ülkede devam ederken bilim insanları bir yandan da virüsün insanlara nasıl bulaştığını daha iyi anlayabilmek için mücadele ediyorlar.