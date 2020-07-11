Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden camiye çevrilmesi ile beraber binlerce vatandaş cami ziyareti için bu tarihi yapıya gitmek istiyor. Bu tarihi yapı tarihi yarımada içerisindeki Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet meydanında bulunuyor. Peki, Ayasofya Camii nerede? Ayasofya Camii'ne nasıl gidilir, hangi ilçede? İşte detaylar…

AYASOFYA CAMİİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Sultan Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453 yılında gerçekleşen fetih ile beraber camiye çevrilmiş, çeşitli tarihi belgelerde harap durumda olduğu belirtilen yapı İstanbul'un fethinden sonra hiçbir tahribata uğratılmadığı gibi, yapılan güçlendirme ve onarımlarla günümüze kadar en iyi şekilde korunmuştur. 1934 yılında müze faaliyetine başlayan yapının 86 yıllık hasreti sona ermiş ve yeniden camiye çevrilerek ibadete açılmıştır…