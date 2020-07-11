Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden camiye çevrilmesi ile beraber binlerce vatandaş cami ziyareti için bu tarihi yapıya gitmek istiyor. Bu tarihi yapı tarihi yarımada içerisindeki Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet meydanında bulunuyor. Peki, Ayasofya Camii nerede? Ayasofya Camii'ne nasıl gidilir, hangi ilçede? İşte detaylar…
AYASOFYA CAMİİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?
Sultan Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453 yılında gerçekleşen fetih ile beraber camiye çevrilmiş, çeşitli tarihi belgelerde harap durumda olduğu belirtilen yapı İstanbul'un fethinden sonra hiçbir tahribata uğratılmadığı gibi, yapılan güçlendirme ve onarımlarla günümüze kadar en iyi şekilde korunmuştur. 1934 yılında müze faaliyetine başlayan yapının 86 yıllık hasreti sona ermiş ve yeniden camiye çevrilerek ibadete açılmıştır…
AYASOFYA NEREDE?
Ayasofya Camii İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunmaktadır.
AYASOFYA CAMİİ'NE NASIL GİDİLİR?
Anadolu yakasından gelecekler için;
Kadıköy'den Eminönü yönüne giden vapurlarla karşıya geçtikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Sultanahmet durağında indiğinizde Ayasofya Camii'ne ulaşabilrsiniz.
Üsküdar'dan Marmarayı kullanarak Sirkeci durağından indikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Sultanahmet durağında indiğinizde Ayasofya Camii'ne ulaşabilrsiniz.
Ümraniye'den Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binerek Üsküdar son durakta ininiz. Buradan Marmaraya aktarma yaparark Sirkeci durağında indikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Sultanahmet durağında indiğinizde Ayasofya Camii'ne ulaşabilirsiniz.
Kartal, Pendik, Maltepe taraflarından geliyorsanız Kadıköy-Tavşantepe metrosuyla Ayrılıkçeşme istasyonunda indikten sonra Marmaraya aktarma yapıp Marmaray ile Sirkeci durağından indikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Sultanahmet durağında indiğinizde Ayasofya Camii'ne ulaşabilrsiniz.
Avrupa Yakasından gelecekler için
Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar ,Küçükçekmece, Bahçelievler taraflarından geliyorsanız Metrobüs ile Cevizlibağ durağında indikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına aktarma yapınız. Tramvay ile Sultanahmet durağında indiğinizde Ayasofya Camii'ne ulaşabilrsiniz.
Esenler, Bayrampaşa taraflarından geliyorsanız Yenikapı-Havalimanı metrosuyla Aksaray istasyonunda inerek Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla Sultanahmet durağında inerek Ayasofya Camii'ne ulaşabilirsiniz.
Güngören, Bağcılar taraflarından geliyorsanız Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla Sultanahmet durağında inerek Ayasofya Camii'ne ulaşabilrsiniz.
Taksim'den fenikülere binerek Kabataş'a ininiz. Buradan Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla Sultanahmet durağında inerek Ayasofya Camii'ne ulaşabilirsiniz.