Termal tesiste anne ve kızı ölü bulundu

Taraklı ilçesindeki bir termal tesiste kalan Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep Ünlütürk, sabah saatlerinde odada hareketsiz bulundu.

ÇEVREDEKİLER POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRDİ

İlçedeki bir termal tesiste konaklayan anne ve kızının dairesinden yüksek sesin gelmesinin ardından çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine tesise gelen 112 Acil ekibi, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Polis, termal tesise giriş çıkışları kapattı. Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep'in ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye sevk edilen ekipler, anne ve kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Tesisi giriş ve çıkışa kapatan ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.