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plajlarında hafta sonu yoğunluğu

İstanbulluların hafta sonu akın ettiği plajlarında yoğunluk yaşanıyor. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte çok sayıda İstanbullu Şile'ye akın etti. Havanın da sıcak olmasıyla birlikte Şile plajlarını dolduran vatandaşlar denize girip, şezlonglarda güneşlendi. Açık ve toplu alanlarda maske takma zorunluluğuna uyulmadığı görülürken, şezlonglarda güneşlenenlerin sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Şile Ayazma plajında yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 16:22 Son Güncelleme: 11.7.2020 16:23 ABONE OL
Şile plajlarında hafta sonu yoğunluğu

"MASKEMİZ YOK AMA GÖZLÜĞÜMÜZ VE ŞAPKAMIZ VAR"

Arkadaşlarıyla birlikte 'ye gelen Alkan Uçkar, "Su harika, insanlar nezih. Koronavirüsten korkumuz var ama yapacak bir şey yok. Tedbir amaçlı maskemiz yok ama gözlüğümüz ve şapkamız var. Denizde böyle yüzüyoruz.

Şile plajlarında hafta sonu yoğunluğu

Bunlar koronavirüsten korumuyor ama takdiri ilahi Allah'ındır. Koronavirüs olmasak iyi olur ama yapacak bir şey yok yani. Sonuç itibarıyla geldik. Çocuklarımız denize girelim diye ısrarcı oldu. İnşallah ciddi anlamda bir vaka ile karşı karşıya kalmayız" şeklinde konuştu.

Şile plajlarında hafta sonu yoğunluğu

"SOSYAL MESAFEYE UYULMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Ailesiyle plaja gelen Özkan Küçük, "Biraz koronavirüsten dolayı insanlarımız bunalmıştı. Birazcık da tatil ihtiyacımız var. Tabii sosyal mesafe noktasında sıkıntılarımız var. Sosyal mesafeye uyulmadığını görüyoruz.

Şile plajlarında hafta sonu yoğunluğu

Normalde deniz dışında maske takmam lazım ama biraz riayet etmediğimiz oluyor. Endişelerimiz vardı ama zamanla biraz azaldı. Bu vaka sayılarının düşmesi, vefat edenlerin sayısının azalması herhalde bizi biraz rahatlattı. Bu açıdan kendimize özeleştiri yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Şile plajlarında hafta sonu yoğunluğu
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Şile plajlarında hafta sonu yoğunluğu
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