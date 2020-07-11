Şile plajlarında hafta sonu yoğunluğu

"MASKEMİZ YOK AMA GÖZLÜĞÜMÜZ VE ŞAPKAMIZ VAR"

Arkadaşlarıyla birlikte Şile'ye gelen Alkan Uçkar, "Su harika, insanlar nezih. Koronavirüsten korkumuz var ama yapacak bir şey yok. Tedbir amaçlı maskemiz yok ama gözlüğümüz ve şapkamız var. Denizde böyle yüzüyoruz.