Son dakika haberi: 11 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı günlük tabloyla açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz güne ait corona virüsü vaka sayısı günlük tablo son dakika haberi ile duyurdu. En son açıklanan 10 Temmuz tablosunda; son 24 saat içerisinde 48 bin 787 vatandaşımıza Kovid-19 testi uygulanırken bu vatandaşların bin 3'ü pozitif çıktı. Peki Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 11 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısında son durum ne? İşte Bakan Koca tarafından son dakika açıklanan 11 Temmuz 2020 Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü son durum tablosu!

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU: 11 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI SON DURUM!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük tabloda corona virüsü vaka ve ölü sayısını sosyal medya hesabında paylaşıyor. Bakan Koca tarafından 11 Temmuz 2020 Cumartesi tarihine ilişkin vaka ve ölü sayısına ilişkin Türkiye günlük tablo açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

İşte corona virüsü son dakika haberleri ve Bakan Koca'nın değerlendirmeleri…