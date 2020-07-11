Son dakika haberi: 11 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

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haberi: 11 Temmuz corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü vaka ve ölü sayısı haberleri akşam saatlerinde açıklıyor. Dünyada salgınla mücadele devam ederken Türkiye’de corona vaka, ölü sayısında düşüş grafiği dikkatlerden kaçmıyor. Tam bu noktada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük tabloda corona virüsü vaka ve ölüm sayısı ile 11 Temmuz canlı haritası merak ediliyor. En son açıklanan 10 Temmuz verilerinde ölü sayısı 23 iken vaka sayısı 1.003 olarak açıklandı. Peki Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük tablo ile açıklanan vaka ve ölü sayısına ilişkin son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 11.7.2020 19:00 Son Güncelleme: 11.7.2020 19:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 11 Temmuz Sağlık Bakanlığı günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı son durum!

haberler… corona virüsü vaka ve ölü sayısı günlük tabloyla açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz güne ait corona virüsü vaka sayısı günlük tablo son dakika haberi ile duyurdu. En son açıklanan 10 Temmuz tablosunda; son 24 saat içerisinde 48 bin 787 vatandaşımıza Kovid-19 testi uygulanırken bu vatandaşların bin 3'ü pozitif çıktı. Peki Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 11 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka, ölü sayısı, iyileşen hasta sayısında son durum ne? İşte Bakan Koca tarafından son dakika açıklanan 11 Temmuz 2020 Türkiye corona virüsü son durum tablosu!

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ TABLOSU: 11 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI SON DURUM!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük tabloda corona virüsü vaka ve ölü sayısını sosyal medya hesabında paylaşıyor. Bakan Koca tarafından 11 Temmuz 2020 Cumartesi tarihine ilişkin vaka ve ölü sayısına ilişkin Türkiye günlük tablo açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

İşte corona virüsü son dakika haberleri ve Bakan Koca'nın değerlendirmeleri…

Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 11 Temmuz Sağlık Bakanlığı günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı son durum!

10 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük vaka sayılarına ilişkin son değerlendirmeleri;

Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı.

Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 11 Temmuz Sağlık Bakanlığı günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı son durum!

9 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor.

Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 11 Temmuz Sağlık Bakanlığı günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı son durum!

8 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.

Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 11 Temmuz Sağlık Bakanlığı günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı son durum!

7 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?

Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 11 Temmuz Sağlık Bakanlığı günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı son durum!

6 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?

Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 11 Temmuz Sağlık Bakanlığı günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı son durum!
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Son dakika haberi: 11 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!
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