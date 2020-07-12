İstanbul'da garip kazaya garip savunma

İstanbul'da trafik kazası yapan genç sürücü çarptığı yayanın siyah giyindiğini bu nedenle göremediğini beyan edip kendisini savundu. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. 26 yaşındaki genç sürücü Mahmut D., olay günü aracıyla seyir halindeydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Beyoğlu'nda aracıyla ilerlediği sırada genç sürücü yoldaki bir yayaya çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpmanın etkisiyle basit şekilde yaralanan Dilber G., isimli genç kadın hastaneye kaldırıldı. Genç kadın olayda kendisini yaralayan dikkatsiz şoför hakkında şikâyetçi oldu. Savcılık ihbarın ardından genç sürücü hakkında soruşturma başlattı.

'SİYAH GİYDİĞİ İÇİN FARK EDEMEDİM'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mahmut D., müştekinin caddenin ortasında sırtı dönük vaziyette ileriye doğru yürüdüğünü, kıyafetlerinin siyah olması ve ortamın da karanlık olması nedeniyle yeterince yaklaşmadan kendisini fark edemediğini, 50 km hızla gittiğini hemen frene bastığını fakat havanın yağmurlu olması olmasından dolayı hafif bir şekilde çarpmayı engelleyemediğini beyan etti.

1 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık genç kadını yaralayan ve kendisini ilginç bir şekilde savunan sürücü hakkında 'Taksirle Yaralanmaya Neden Olma' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek