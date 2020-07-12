SON DAKİKA - Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 12 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Salgınla mücadele tüm hızıyla devam ederken Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmeler yapmaya devam ediyor. Sosyal mesafe kuralı ve maske takılmasına ilişkin kuralların altı her defasında çizilirken vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan günlük koronavirüs tablosu verileri de merak edilmeye başlandı. Peki; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 12 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!
12 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde yer alacaktır.
Corona virüsü son dakika gelişmeleri ile son değerlendirmeler...
11 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı.
10 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük vaka sayılarına ilişkin son değerlendirmeleri;
Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı.
9 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor.
8 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.
7 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?
6 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?