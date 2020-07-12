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Unutulan altın dolu çantayı çaldı

’ta bir müşterinin mağazada unuttuğu ve içinde 130 bin TL değerinde altın olan çantayı, başka bir müşteri çaldı. Şüpheli evini taşımak isterken yakalandı

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Unutulan altın dolu çantayı çaldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde giyim satışı yapan bir mağazaya Ç.S.E. (29) adlı kadın alış veriş yaptı. Kasaya gelen Ç.S.E. ödeme yaptığı sırada çantasında bulunan ve içinde altın olan küçük çantasını tezgaha bıraktı. Hesabı ödedikten sonra Ç.S.E. çantayı unutup gitti. 30 dakika sonra aynı mağazada alış veriş yapan 2 kadından S.K., tezfahın üzerindeki çantayı açıp baktı. Yanındaki kadının çantayı ellememesi için uyarmasına rağmen S.K. içinde altın bulunan çantayı kendi çantasına koyup kayıplara karıştı. Çantasını unuttuğunu farkeden Ç.S.E. mağaza döndü. Kadın, çantasını bulamayınca olay yerine çağrılan polise içinde 130 bin TL değerinde altın olduğunu söyledi. Polis mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Çantayı alanı tespit eden polis, olaydan 2 saat sonra şüphelinin evine geldi. Olayın şüphelisi S.K. (46) adlı kadını evini taşıma sırasında gözaltına aldı. S.K. mahkeme tarafından denetimli serbestlikle serbest bırakıldı. İHA

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Unutulan altın dolu çantayı çaldı
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