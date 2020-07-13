Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da şoke eden olay! Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırı: 4 polis yaralı

'da şoke eden olay! Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırı: 4 polis yaralı

'da, sokak düğünü yapan aileye koronavirüs tedbirleri kapsamında, eğlencenin sonlandırılması için uyarıda bulunan polis ekibi, alkollü 5 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda 4 polis yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 15:11 ABONE OL
Afyonkarahisar'da şoke eden olay! Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırı: 4 polis yaralı

Olay, gece yarısı Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekibi, mahalleye gelerek, devam eden sokak düğününü koronavirüs tedbirleri kapsamında sonlandırmak istedi. Polisler, düğün sahibi ve müzisyenlerle görüşürken, alkollü grup da küfür ve hakarete başladı. Alkollü kişiler, sonrasında polislere sandalye ve masalarla saldırdı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekip istendi. Saldırganlarla ekipler arasında arbede devam edince bu kez özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle düğün sahibi ile birlikte saldırıya karışan 5 kişi, gözaltına alındı.
Olayda masa ve sandalye darbeleriyle yaralanan 4 polis, sağlık görevlilerince ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan bir gencin babası ise çocuğunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, serbest bırakılmasını istedi.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Afyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen polis ekiplerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakınları, adliye önünde bekledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar'da şoke eden olay! Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırı: 4 polis yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA