Bakan'dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! 2020 Kurban Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bilim Kurulunda, Kurban Bayramı için görüşülen tedbirlere ilişkin bilgi veren Koca, "Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar, salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur.

Temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği görüşüldü. Vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa, oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. İllerdeki vaka sayılarına göre, il hıfzıssıhha kurulları bütün kararları alma konusunda yetkili. Bu kapsamda il bazında bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yeniden konuşacağız" ifadelerini kullandı.



"18 BİN KİŞİNİN TAMAMLANMASIYLA MUHTEMELEN HAFTAYA AÇIKLAMIŞ OLURUZ"

Türkiye genelinde uygulanan antikor testinin son durumuna ilişkin soruya Bakan Koca, "Testler aslında geçen hafta tamamlandı fakat çalışmayı kabul etmeyen her birey için TÜİK tarafından belirlenen her birey için iki de yedek belirtilmişti. İki bireyin de kabul etmediği 18 bine yakın kişi oldu. Bununla ilgili çalışmayı bu noktada da bitirebilirdik. Böyle olsun istemedik. Çünkü uluslararası bir yayın olacağını ve bu anlamda önemli bir çalışma olacağını biliyoruz. Yarın DSÖ Avrupa Direktörü ile bir toplantımız olacak. Bu mesela bizim önemle konuşacağımız, üzerinde tartışacağımız, ülkemizin durumunu belirleyen çalışma olacak. 18 bin ilave kabul etmeyen kişilerin yerine yeni 18 bin kişinin bize sunulmasını istedik. Zannediyorum önümüzdeki 1-2 gün içinde verilmiş olacak. 18 bin kişinin tamamlanmasıyla muhtemelen haftaya açıklamış oluruz" şeklinde yanıt verdi.



"31 AĞUSTOS'A DOĞRU SALGININ SEYRİNDE BİR FARKLILIK OLURSA GEREKTİĞİNDE BİR TAKIM YÖNTEMLER ÖNERİLEBİLİR"

Bakan Koca, Bilim Kurulunun okullara yönelik tedbirlerinin uygulanabilir olup olmadığına ilişkin soruya ise, "Uygulanamayacak hiçbir şeyi biz önermek istemeyiz. Uygulanabilir olduğuna taraflarca tartışıldıktan sonra öğrencilerimiz için, evlatlarımız için en uygun olan çözüm şeklini geliştirmek noktasında bir yaklaşım içinde oluruz. Açıklanan özellikle şöyle bir durum; 31 Ağustos için okulların açılacağı, bir takvimin belirtilmesi gerektiği için açıklanmış oldu. Ama 31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde bir farklılık olursa gerektiğinde bir takım yöntemler önerilebilir. Detaylarıyla ilgili de ilgili taraflarla halk sağlığı ekibi, bilim kurulu ekibi önümüzdeki günler çalışmaya devam ediyor olacaklar" diye yanıt verdi.

Grip aşısı alımlarına ilişkin bilgi veren Koca, "Grip aşısını özellikle riskli grup için önerdiğimizi biliyorsunuz. Grip aşısının bu yıl daha fazla talep içinde olacağını düşünüyoruz. Bu yıl geçen yıldan daha fazla grip aşısı siparişi içindeyiz. Bu yıl için grip aşısı sorunu yaşanmayacağını söyleyebilirim" dedi.





