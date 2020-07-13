Bebeğini kucağına aldığı gün eşini kaybetti

"ONUN BİR ÖMÜR BOYU CEZAEVİNDE OLMASINI İSTİYORUM"



Kaya, sürücünün ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek, "Eşim nasıl bir ömür toprağın içinde kalacaksa onunda bir ömür boyu cezaevinde olmasını istiyorum. Şuan evinde yemeği önünde klimasını açmış çocuklarıyla mutlu, ben onun bir ömür boyu ceza almasını istiyorum. Cumhurbaşkanına sesleniyorum, bir ömür ceza almasını istiyorum çünkü o bebeğimle beni yetim bıraktı. Benim eşim toprak altındaysa o da ömür boyu cezaevinde olsun. Ben, Onun evinde olduğunu bilmiyordum" dedi.



