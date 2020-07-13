Bodrum’u duman kapladı, göz gözü görmedi.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Amirliği yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 6 arazöz ve 20 itfaiye eri, mahalle sakinleri ile beraber alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Evlere yakın bir bölgede çıkan yangının söndürülmesi ile mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Yangında iki minibüste maddi hasar oluşurken, karaya çekilen bir tekne ise kül oldu.