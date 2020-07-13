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Cami avlusunda bıçaklı saldırı

’un Terme ilçesinde bir caminin avlusunda yaşanan tartışma sonucunda bir kişi bıçaklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 02:05 ABONE OL
Cami avlusunda bıçaklı saldırı

Olay, Terme Yeni Mahalle'de saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yeni Cami avlusunda iki grup genç arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında M.K. cebindeki bıçağı çıkartarak, Ö.A.'yı bacağından yaraladı. Kavga seslerini duyan camideki cemaat avluya çıkarken, saldırgan M.K. olay yerinden kaçtı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı A.Ö., Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan saldırgan M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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Cami avlusunda bıçaklı saldırı
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