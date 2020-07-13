GALATAPORT NEREDE? Survivor 2020 finalinin yapılacağı Galataport İstanbul’un neresinde, hangi semtte? İşte büyük final tarihleri...

Türk Televizyon tarihinin en uzun süreli yarışma programlarından olan 2020 Survivor ünlüler gönüllülerde büyük final heyecanı doruğa ulaşıyor. 5 aylık bir maraton içerisinde pek çok zorlu parkurda mücadele eden ve kimi zaman tehlikeli sakatlıklar yaşayan yarışmacılardan en başarılıları Dominik'teki zorlu oyunları tamamlayarak İstanbul'a büyük final için dönüş yaptı. Son ada konseyinde parkurlardaki başarısıyla bilinen Berkan SMS oylamasında en düşük oyu alarak elenen isim olmuştu. Böylelikle Cemal Can, Yasin ve Barış Survivor 2020 finalistleri olarak belirlenmişti. Öte yandan Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde yapılan açıklamayla Survivor 2020 büyük finalinin Galataport İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı. Bu açıklama sonrasında yarışmanın izleyenleri Galataport nerede, neresi? soruları üzerinde araştırmalar yapmayı yoğunlaştırdı.

GALATAPORT NEREDE, NERESİ? GALATAPORT İSTANBUL'UN NERESİNDE?

Galataport İstanbul'da yer alan, Karaköy Rıhtımı - Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü binası arasında bulunan sahil boyunda bulunan liman ve kentsel dönüşüm projesidir...