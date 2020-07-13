GALATAPORT NEREDE? Survivor 2020 finalinin yapılacağı Galataport İstanbul’un neresinde, hangi semtte? İşte büyük final tarihleri...

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NEREDE? Survivor 2020 finalinin yapılacağı Galataport ’un neresinde, hangi semtte? İşte büyük final tarihleri...

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020 ünlüler gönüllülerde büyük final heyecanı yaşanıyor. Yaklaşık 5 aydır büyük mücadeleye sahne olan Dominik’te zorlu oyunları tamamlayarak 3 kişi kalan yarışmacılar mücadelelerine ’da devam edecek. En son yapılan ada konseyinde en düşük SMS oyunu alarak elenen Berkan’ın ardından Cemal Can, Yasin ve Barış sezonun şampiyonu olmak için kıran kırana mücadele edecek. Öte yandan Acun Ilıcalı tarafından büyük finalin İstanbul’da yapılacağı açıklanmıştı. Bu açıklama sonrası yarışmanın takipçileri , ? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Survivor 2020 finalinin yapılacağı , hangi semtte? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.7.2020 22:50 Son Güncelleme: 13.7.2020 22:50 ABONE OL
Galataport nerede, neresi? Survivor 2020 finalinin yapılacağı Galataport İstanbul’un neresinde, hangi semtte? İşte büyük final tarihleri...

Türk Televizyon tarihinin en uzun süreli yarışma programlarından olan 2020 Survivor ünlüler gönüllülerde büyük final heyecanı doruğa ulaşıyor. 5 aylık bir maraton içerisinde pek çok zorlu parkurda mücadele eden ve kimi zaman tehlikeli sakatlıklar yaşayan yarışmacılardan en başarılıları Dominik'teki zorlu oyunları tamamlayarak 'a büyük final için dönüş yaptı. Son ada konseyinde parkurlardaki başarısıyla bilinen Berkan SMS oylamasında en düşük oyu alarak elenen isim olmuştu. Böylelikle Cemal Can, Yasin ve Barış Survivor 2020 finalistleri olarak belirlenmişti. Öte yandan Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde yapılan açıklamayla Survivor 2020 büyük finalinin İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı. Bu açıklama sonrasında yarışmanın izleyenleri , ? soruları üzerinde araştırmalar yapmayı yoğunlaştırdı.

GALATAPORT NEREDE, NERESİ? GALATAPORT İSTANBUL'UN NERESİNDE?

Galataport İstanbul'da yer alan, Karaköy Rıhtımı - Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü binası arasında bulunan sahil boyunda bulunan liman ve kentsel dönüşüm projesidir...

Galataport nerede, neresi? Survivor 2020 finalinin yapılacağı Galataport İstanbul’un neresinde, hangi semtte? İşte büyük final tarihleri...

GALATAPORT İLE İLGİLİ DETAYLAR

Kültür - Sanat, Turizm, gastronomi, alışveriş faaliyetleri gibi sosyal yaşamın gereklilikleri üzerine inşa edilen Projesi inşa çalışmaları sürmektedir. Bu devasa projeyle birlikte yıllık 1,5 milyon civarında kruvaziyer yolcu gemisinin uğraması beklenenler arasında yer alıyor.

GALATAPORT İSTANBUL'UN NERESİNDE, HANGİ SEMTTE?

Galataport projesi İstanbul'un en önemli mekanlarından olan Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü binasına arasında yer alan sahil şeridi üzerinde çalışmalar 2016 yılının sonlarına doğru başlamıştı. Galataport çalışmaları liman bölgesinin Karaköy'de yer alan iki katlı, tek yolcu kabulü ve pasaport kontrolleri binası ve antrepo yıkımları bitirilmişti.

Galataport nerede, neresi? Survivor 2020 finalinin yapılacağı Galataport İstanbul’un neresinde, hangi semtte? İşte büyük final tarihleri...

Bu işlemlerin ardından projenin yapıldığı alanda bulunan Modern Sanat Müzesi binasının yıkım işlemlerinin ardından inşa süreci hızlanarak, ilk beton dökme işlemleri yapılmış ve bina inşa işlemleri start almıştı. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte limana bağlanan kruvaziyer gemilerin yolcularının dolaşımına açık olan sahil kısmını halk da kullanabilecek. Söz konusu bölümde hareketli turnikelerle seyyar gümrük bölümleri de yapılacak.

Galataport nerede, neresi? Survivor 2020 finalinin yapılacağı Galataport İstanbul’un neresinde, hangi semtte? İşte büyük final tarihleri...

Bu yapılan bölgede turistler termşnal binasına geçirildikten sonra turnikeler yeniden açılarak halkı bu sahil bölgesini kullanacak. Bu projenin bitirilmesinin ardından 6 binden fazla sayıda yolcu kapasitesi bulunan devasa kruvaziyer yolcu gemileri yanaşabilecek.

SURVIVOR FİNAL TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU

Survivor 2020 ünlüler gönüllüler büyük finali Pazartesi ve Salı günü olarak 2 günde tamamlanacak. 2020 Survivor büyük finali ve şampiyonu14 Temmuz 2020 Salı akşamı Survivor finali Galataport'ta yapılarak belli olacak!

Galataport nerede, neresi? Survivor 2020 finalinin yapılacağı Galataport İstanbul’un neresinde, hangi semtte? İşte büyük final tarihleri...
Galataport nerede, neresi? Survivor 2020 finalinin yapılacağı Galataport İstanbul’un neresinde, hangi semtte? İşte büyük final tarihleri...
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GALATAPORT NEREDE? Survivor 2020 finalinin yapılacağı Galataport İstanbul’un neresinde, hangi semtte? İşte büyük final tarihleri...
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