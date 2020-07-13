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Korkunç! Kardeşini döven genci genci tek yumrukla bayılttı

Şoke eden olay 'un ilçesinde yaşandı. 19 yaşındaki Y.G. isimli genç, kardeşini dövdüğünü iddia ettiği D.T.'yi arkadaşlarıyla birlikte darp etti. Gözü dönmüş ağabey, D.T.'yi tek yumruk darbesi ile bayılttı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 14:16 Son Güncelleme: 13.7.2020 14:33 ABONE OL
Korkunç! Kardeşini döven genci genci tek yumrukla bayılttı

'ta 19 yaşındaki Y.G. kardeşini dövdüğünü iddia ettiği D.T'yi arkadaşlarını toplayıp bir köşede sıkıştırdı. Laf dalaşının ardından attığı tek yumruk ile bayılttı. 16 yaşındaki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Korkunç! Kardeşini döven genci genci tek yumrukla bayılttı

Olay, geçen Cuma İnönü Mahallesi 462 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre 19 yaşındaki Y.G'nin kardeşi aralarında D.T'nin de bulunduğu kişiler tarafından darp edildi. Bunun üzerine olay yerine gelen Y.G. kardeşini darp eden kişileri buldu.

Korkunç! Kardeşini döven genci genci tek yumrukla bayılttı

Aralarında yaşanan tartışma sonucunda Y.G tek yumruk ile D.T'yi bayılttı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaşındaki genci hastaneye kaldırdı. D.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga anları güvenlik kamerelarına yansıdı.

Korkunç! Kardeşini döven genci genci tek yumrukla bayılttı

O YUMRUK GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde Y.G'nin olay yerine gelişi D.T'ye yumruk atışı ve D.T'nin yere düşüşü görünüyor. Y.G. polis ekiplerince yakalanarak Büyükçekmece adliyesine sevk edildi. Y.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Korkunç! Kardeşini döven genci genci tek yumrukla bayılttı

Kardeşini döven 16 yaşındaki genci tek yumrukla bayıltması kamerada | Video

Korkunç! Kardeşini döven genci genci tek yumrukla bayılttı
Korkunç! Kardeşini döven genci genci tek yumrukla bayılttı
Korkunç! Kardeşini döven genci genci tek yumrukla bayılttı
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Korkunç! Kardeşini döven genci genci tek yumrukla bayılttı
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