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Tarım işçisi, yarı çıplak ve kanlar içinde ölü bulundu

'nın Karapınar ilçesinde tarım işçisi Ahmet Diri'nin (25), sokak ortasında yarı çıplak ve kanlar içinde cansız bedeni bulundu. Diri'nin ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 12:25 Son Güncelleme: 13.7.2020 12:33 ABONE OL
Tarım işçisi, yarı çıplak ve kanlar içinde ölü bulundu

Olay, saat 00.30 sıralarında, Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, sokak ortasında yerde birinin, yarı çıplak halde ve kanlar içinde hareketsiz yattığını fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, tarım işçisi Ahmet Diri olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Diri'nin cansız bedeni, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahmet Diri'nin kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek. Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüphe üzerine 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Tarım işçisi, yarı çıplak ve kanlar içinde ölü bulundu
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