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14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

’ın Kuşadası ilçesinde 1 Temmuz’da motosiklet ile yapan Eylem Emir Can 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 22:37 ABONE OL
14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Kaza, 1 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fatmanur A. yönetimindeki motosiklet sağ şeritte ilerlerken bir anda şerit değiştirdi. Sol şeritten otomobili ile seyir halinde olan A.Z. motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkada oturan Eylem Emir Can (22) metrelerce sürüklendi.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Eylem Emir Can'ın durumunun ağırlaşmasının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 14 gün komada kalan 22 yaşındaki Eylem Emir Can yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eylem Emir Can'ın cenazesi yarın Davutlar Osmaniye Cami'sinden kaldırılacak. 22 yaşındaki Eylem Emir Can'ın İzmir'de Metalürji ve Malzeme Mühendisliği okuduğu öğrenildi.
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14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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