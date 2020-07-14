A101 16 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu haftanın A101 aktüel indirimli ürünleri neler?

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16 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu haftanın indirimli ürünleri neler?

Perşembe günlerinin vazgeçilmezi olan aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Birbirinden çeşitli ve indirimli ürünlerin yer aldığı market zinciri vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Perşembe günü raflarda yerini alacak olan yeni katalog ürünlerinde; Xiaomi Mi Tv Box 439 TL, Piranha Gaming Klavye 39,95 TL iken Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları da listede yer aldı. Peki; A101 16 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte ürünler tam listesi!

Giriş Tarihi: 14.7.2020 07:46 Son Güncelleme: 14.7.2020 07:46 ABONE OL
A101 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda müthiş fırsatlar! Elektronikten kurbanlık fiyatlarına A101 aktüel indirimli ürünler raflarda yerini alacak!

Bu haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her üründen indirime sahip olan market zinciri bu hafta da vatandaşların hem ceplerini hem yüzlerini güldürecek. Kurban Bayramı'nın gelmesine az bir zaman kala kurbanlık fiyatlarına ilişkin bilgiler sunan A101 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

A101 16 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 16 Temmuz aktüel ürünler Perşembe günü raflarda yerini alacak. Mutfak araç gereçlerinden, ev eşyalarına, teknolojiden kurbanlık fiyatlarına kadar geniş yelpazesiyle vatandaşların yüzünü güldürecek olan kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

A101 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda müthiş fırsatlar! Elektronikten kurbanlık fiyatlarına A101 aktüel indirimli ürünler raflarda yerini alacak!
A101 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda müthiş fırsatlar! Elektronikten kurbanlık fiyatlarına A101 aktüel indirimli ürünler raflarda yerini alacak!
A101 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda müthiş fırsatlar! Elektronikten kurbanlık fiyatlarına A101 aktüel indirimli ürünler raflarda yerini alacak!
A101 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda müthiş fırsatlar! Elektronikten kurbanlık fiyatlarına A101 aktüel indirimli ürünler raflarda yerini alacak!
A101 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda müthiş fırsatlar! Elektronikten kurbanlık fiyatlarına A101 aktüel indirimli ürünler raflarda yerini alacak!
A101 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda müthiş fırsatlar! Elektronikten kurbanlık fiyatlarına A101 aktüel indirimli ürünler raflarda yerini alacak!
A101 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda müthiş fırsatlar! Elektronikten kurbanlık fiyatlarına A101 aktüel indirimli ürünler raflarda yerini alacak!
A101 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda müthiş fırsatlar! Elektronikten kurbanlık fiyatlarına A101 aktüel indirimli ürünler raflarda yerini alacak!
A101 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda müthiş fırsatlar! Elektronikten kurbanlık fiyatlarına A101 aktüel indirimli ürünler raflarda yerini alacak!
A101 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda müthiş fırsatlar! Elektronikten kurbanlık fiyatlarına A101 aktüel indirimli ürünler raflarda yerini alacak!
A101 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda müthiş fırsatlar! Elektronikten kurbanlık fiyatlarına A101 aktüel indirimli ürünler raflarda yerini alacak!
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A101 16 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu haftanın A101 aktüel indirimli ürünleri neler?
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