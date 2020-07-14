A101 16 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu haftanın A101 aktüel indirimli ürünleri neler?

Bu haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her üründen indirime sahip olan market zinciri bu hafta da vatandaşların hem ceplerini hem yüzlerini güldürecek. Kurban Bayramı'nın gelmesine az bir zaman kala kurbanlık fiyatlarına ilişkin bilgiler sunan A101 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

A101 16 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 16 Temmuz aktüel ürünler Perşembe günü raflarda yerini alacak. Mutfak araç gereçlerinden, ev eşyalarına, teknolojiden kurbanlık fiyatlarına kadar geniş yelpazesiyle vatandaşların yüzünü güldürecek olan A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.