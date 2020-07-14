Artvin ve Ağrı’yı sel vurdu: 5 ölü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, önceki gün saat 19.30 sıralarında başlayan şiddetli yağış, sel ve heyelana yol açtı. İnşaatı devam eden, Türkiye'nin en büyük ve dünyanın da üçüncü büyük barajı olacak Yusufeli Barajı'nın şantiyesini de sel bastı.Konteynırlardaki işçiler, kendilerini dışarıya atarak kurtulmaya çalışırken araçla seyir halinde olan Musa Taşdemir (59) adlı işçi, sel sularının geldiğini görünce araçtan inip kaçmaya çalıştı, ancak sele kapıldı. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Taşdemir, şantiye doktorunun müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Sel sırasında şantiyenin yanından geçen Artvin-Erzurum karayolunda sağlık memuru Mustafa Sönmaz (53), eşi Müşerref (49) ve oğlu Salih'in (16) bulunduğu seyir halindeki araç, sel sularına kapıldı ve heyelanın altında kaldı. Suların çekilmesinin ardından dün iz takip köpekleri ile arama kurtarma çalışmalarına başlayan jandarma ve AFAD ekipleri, aracın bulunduğu yeri tespit etti. İş makinesi ile yapılan kazının ardından çamur altındaki araç ile 3 kişilik ailenin cesetlerine ulaşıldı.Öte yandan selle birlikte meydana gelen heyelanda konteynırlar ve dev hafriyat kamyonları çamurda sürüklendiği görüldü. Şantiye alanı balçıkla kaplanırken, çok sayıda araç kullanılmaz hale geldi. Karayolu üzerinde bulunan tünel de molozlarla dolarak kapandı. Şantiyeye giderek inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Şantiyede ciddi hasar var. Ancak baraj inşaatımızın çalışmasına mani bir durum yok. Artvin- Erzurum yolumuz kapalı. Tünel içerisinde önemli miktarda rüsubat var. Vatandaşlarımız Artvin'den Erzurum'a olan yolculuklarında başka bir güzergah kullansınlar" dedi.Rize'nin Çayeli ilçesinde de şiddetli yağış hasara yol açtı. Şairler deresi taştı, köprü ulaşıma kapatıldı. Eski Pazar mahallesindeki bazı evleri su bastı. Çok sayıda araç sular altında kaldı. AFAD, Köprübaşı köyünde 3, Yamaç köyünde de 2 vatandaşı heyelan altından yaralı kurtararak hastaneye kaldırdı. Madenli köyünde kayıp Ali Uzun'un bulunması için arama başlatıldı. Rize Valisi Kemal Çeber, "Son 24 saatte 250 kilograma yakın yağış aldık. Can kaybımız yok. Bir köyümüzde bir ev yıkıldı, 3 kişi sağ kurtarıldı. Burada iki yaralımız vardı, tahliyelerini yaptık" bilgisini verdi. Sarısu köyü muhtarı Niyazi Çakır ise 2 kişiden haber alamadıklarını söyledi.Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, incelemelerde bulunmak üzere Rize'ye gitti.Öte yandan Kars ve Ağrı'da sağanak sonrası meydana gelen sel hayatı felç etti. Kars'ın Digor ilçesine bağlı Kocaköy'de 18 ev, Halıkışla köyünde 4 ev sular altına kaldı. Ağrı'nın Kavak köyünde de 4 ev ve çok sayıda ahır kullanılamaz hale geldi. Dumanlı köyünde ise 12 yaşındaki Ali Osman Eytemiş, otlattığı koyunlarını kurtarmak isterken sel sularına kapılarak can verdi.Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili yağış sele yol açtı. Ovakışla beldesinde sel suları arasında aracıyla mahsur kalan şahıs korku dolu anlar yaşadı. Kamyonet traktörlere bağlanan halat yardımıyla sudan çıkarıldı. Van'ın Erciş ilçesinde ise sele kapılan 36 küçükbaş hayvan telef olurken bazı ev ve ahırlar hasar gördü.