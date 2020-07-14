Elektrik kontağı evi yaktı, 4 kişi dumandan etkilendi

S.F., A.F., K.Y. ve U.E. yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evin üst katı kullanılmaz hale geldi. 112 Acil Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiyi Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.