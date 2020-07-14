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kontağı evi yaktı, 4 kişi dumandan etkilendi

'nin Yığılca ilçesinde, kontağındaki arızadan kaynaklanan yangında 2 katlı evin üst katı yanarken, 4 kişi dumandan etkilendi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 00:55 Son Güncelleme: 15.7.2020 00:56 ABONE OL
Elektrik kontağı evi yaktı, 4 kişi dumandan etkilendi

Olay saat 21.00 sıralarında Yığılca Çamlı Köyü'nde Hayri Bayram'a ait evde kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Alev alev yanan evi söndürmek için vatandaşlar müdahale etti.

Elektrik kontağı evi yaktı, 4 kişi dumandan etkilendi

S.F., A.F., K.Y. ve U.E. yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evin üst katı kullanılmaz hale geldi. 112 Acil Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiyi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik kontağı evi yaktı, 4 kişi dumandan etkilendi
Elektrik kontağı evi yaktı, 4 kişi dumandan etkilendi
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Elektrik kontağı evi yaktı, 4 kişi dumandan etkilendi
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