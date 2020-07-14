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Esenyurt'ta kazayı protesto eden mahalleli bağlantı yolu'nu trafiğe kapattı

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeyen kişiye bir aracın çarpmasının ardından mahalleli protesto amacıyla yolu trafiğe kapattı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 11:44 ABONE OL
Esenyurt'ta kazayı protesto eden mahalleli tem bağlantı yolu'nu trafiğe kapattı

Kaza Esenyurt Gök Evler Mahallesi Hadımköy TEM Bağlantı yolunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Ali Çekinmez'e bir araç çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından sabah saatlerinde olay yerine gelen 50 mahalleli kazayı protesto etmek amacıyla yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 10 dakika yolu çift yönlü olarak kapatılan yol nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler grup üyelerini yolu açmaları konusunda uyardı. Mahalleliler uyarıların ardından yolu trafiğe açtı. Grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çekinmez'e bir aracın çarptığı görülüyor.

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Esenyurt'ta kazayı protesto eden mahalleli tem bağlantı yolu'nu trafiğe kapattı
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