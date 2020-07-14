“Kovid-19’a karşı her günümüz sınav”

TÜRKİYE'DE dün test yapılan 46 bin 492 kişiden 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 214 bin 1'e, toplam can kaybı 5 bin 382'ye yükseldi. Tedavileri tamamlanan 1156 kişi ile birlikte iyileşen vakaların sayısı da 195 bin 671'e oldu. Yoğun bakım hasta sayısı 1223, entübe sayısı ise 402 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. KOVID-19'a karşı her günümüz bir sınav" dedi. ANKARA