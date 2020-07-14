Nişan sonrası hayatını kaybetti

Kayseri-Ankara karayolu Kalaba mevkisinde meydana gelen trafik kazasında Şanlıurfa'da görevli polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın kullandığı otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada polis memuru Oğuzhan Beyaz, babası Bekir ve annesi Nurten Beyaz olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan 1 kişi ise ağır yaralandı. Oğuzhan Beyaz'ın 1 gün önce Antalya'da nişanlandığı ailece memleketine döndükleri öğrenildi. Eskişehir'de görev dönüşü geçirdikleri trafik kazasında yaralanan ve hastaneye kaldırılan polis memuru Cengiz Kuloğlu şehit oldu. Yalova'nın Altınova ilçesinde de polis memuru Kazım Yiğit (34) kazada yaşamını yitirdi, A.T. ise yaralandı. Antalya'nın Alanya ilçesi Kaplanhanı yayla yolunda 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki Veli Uçak, Yaşar Uçak ve Ayşe Uçak öldü, 4 kişi yaralandı. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada Süheyla Uğurlu (57) hayatını kaybetti.